Thái Lan không kích các mục tiêu của Campuchia ở khu vực biên giới

Theo giới chức Thái Lan, các cuộc không kích nhằm vào những điểm bố trí hỏa lực của quân đội Campuchia tại khu vực đèo Chong An Ma.

Phát biểu với báo giới, Thiếu tướng Winthai Suvaree, phát ngôn viên lục quân Thái Lan nói rằng đây là hành động tự vệ, các mục tiêu bị tấn công là những vị trí hỗ trợ tác chiến đã trực tiếp khai hỏa về phía lãnh thổ Thái Lan.

Tranh chấp biên giới Thái Lan - Campuchia đã trở thành cuộc xung đột kéo dài 5 ngày vào tháng 7. Ảnh: Reuters

Quân đội Thái Lan cho biết các đơn vị Campuchia bắt đầu nổ súng vào khu vực biên giới từ khoảng 3h sáng 8/12 (theo giờ địa phương).

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia cáo buộc phía Thái Lan đã mở cuộc “tấn công nhằm vào lực lượng Campuchia” vào khoảng 5h04 sáng cùng ngày.

Làn sóng giao tranh mới nhanh chóng đẩy tình hình an ninh tại biên giới hai nước trở nên căng thẳng. Nhà chức trách Thái Lan cho biết khoảng 70% dân thường tại các thị trấn giáp biên đã được sơ tán để bảo đảm an toàn. Phía Campuchia chưa công bố số liệu thương vong liên quan đến diễn biến mới nhất.

Thái Lan và Campuchia từng bước vào cuộc xung đột biên giới kéo dài 5 ngày hồi tháng 7, khiến hàng chục người thiệt mạng và khoảng 200.000 người ở hai bên biên giới phải sơ tán. Lệnh ngừng bắn ban đầu được hai bên đạt được vào ngày 28/7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp điện đàm với lãnh đạo hai nước.

Đến cuối tháng 10, hai bên tiếp tục ký tuyên bố ngừng bắn mở rộng tại Kuala Lumpur, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Sự kiện này được Nhà Trắng và ông Trump coi là một thắng lợi ngoại giao quan trọng, tiếp thêm động lực cho chiến dịch ngoại giao vốn được quảng bá rộng rãi của ông nhằm chấm dứt nhiều cuộc xung đột trên thế giới.

Tuy nhiên, chỉ chưa đầy hai tuần sau khi văn kiện được ký kết, thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đã bắt đầu rạn nứt. Bangkok tuyên bố tạm dừng tiến trình thực thi thỏa thuận sau vụ nổ mìn tại khu vực biên giới khiến nhiều binh sĩ Thái Lan bị thương.

Tác giả: Giang Bùi

Nguồn tin: vov.vn