Tết trung thu đến sớm với gần 1.000 trẻ em khó khăn ở Nghệ An

Đại diện Câu lạc bộ Liên quân Báo chí Nghệ An và các nhà tài trợ trao quà cho trẻ em khó khăn

Đây là năm thứ 10 CLB Liên quân Báo chí Nghệ An (CLB những phóng viên VP đại diện, thường trú các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn Nghệ An) phối hợp với cơ quan chức năng, đơn vị tài trợ tổ chức chương trình trung thu Vầng trăng yêu thương cho trẻ em các dân tộc thiểu số vùng núi, vùng biên giới khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Cam Lâm là một xã vùng xa, khó khăn, cách trung tâm huyện Con Cuông hơn 20km. Đây là nơi sinh sống của 99% đồng bào dân tộc Thái. 5 bản của xã Cam Lâm cách trở với bên ngoài bởi dòng sông Lam chỉ có duy nhất cây cầu treo đi qua. Kinh tế người dân chủ yếu vẫn dựa vào làm nông, lâm nghiệp nên tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn hơn 71%.

Ông Nguyễn Hoài An – Bí thư huyện ủy Con Cuông trao quà cho trung thu cho trẻ em

Cuộc sống khó khăn nên các trang thiết bị học tập và mưu cầu về văn hóa đối với học sinh nơi đây còn thiếu thốn. Do vậy, việc có một đêm trung thu ý nghĩa là mơ ước của các em.

Chia sẻ với các học sinh dịp trung thu, Liên quân Báo chí Nghệ An đã cùng các nhà tài trợ tổ chức đêm hội trăng rằm cho gần 1.000 em học sinh của ba trường mầm non, THPTDTBT tiểu học, THCS tại xã Cam Lâm.

Tổng trị giá toàn bộ chương trình khoảng 600 triệu đồng.

Ông Ngân Văn Kỷ - Phó chủ tịch UBND xã Cam Lâm chia sẻ: "Đây là chương trình trung thu lớn nhất trên địa bàn mà từ trước đến nay trẻ em địa phương được tổ chức. Chúng tôi cảm ơn các đơn vị đã mang đến cho con em mảnh đất khó khăn Cam Lâm một mùa trung thu ý nghĩa".

Đến phá cỗ, rước đèn, em Vi Su In - học sinh lớp 4B, Trường PTDTBT Tiểu học Cam Lâm bày tỏ: “Chúng cháu chưa bao giờ được đón trung thu to thế này, nhiều bánh kẹo, nhiều quà. Mong năm nào chúng cháu cũng được tổ chức trung thu vui thế này”.

Đêm phá cổ trung thu của gần 1.000 trẻ em đồng bào dân tộc Thái.

Trong khuôn khổ chương trình, từ sáng 25/9, đội ngũ y, bác sỹ đã thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho toàn bộ trẻ em trên địa bàn xã. Chương trình cũng trao 280 suất học bổng cho học sinh trên địa bàn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; trao 620 suất quà trung thu cho trẻ em xã Cam Lâm.

Đặc biệt, 2 hộ khó khăn của xã được nhận Nhà tình nghĩa trong đêm trao quà này. Tổng trị giá toàn bộ chương trình khoảng 600 triệu đồng.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: baophapluat.vn