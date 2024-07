Tesla triệu hồi 1,8 triệu xe do lỗi nắp capo

Sản phẩm xe ô tô của Tesla ở bên ngoài cửa hàng ở San Mateo, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Công ty của tỷ phú Elon Musk sẽ triệu hồi một số dòng xe Model 3 (đời 2021-2024), Model S, Model X và Model Y (đời 2020-2024) vì bộ khóa chốt mui xe có thể không phát hiện được mui xe chưa đóng sau khi đã mở. Nắp capo chưa đóng có thể mở bung khi xe đang di chuyển, theo đó gây cản trở tầm nhìn của người lái và làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Công ty cho biết đến nay chưa ghi nhận bất kỳ vụ tai nạn, thương tích hoặc tử vong nào liên quan đến vấn đề này.

Hãng Tesla bắt đầu điều tra các khiếu nại của khách hàng về vấn đề trên xảy ra ở các xe Model 3 và Model Y tại Trung Quốc ngày 25/3 vừa qua. Đến giữa tháng 4, hãng chế tạo ô tô này xác định lỗi ảnh hưởng đến các xe tại Trung Quốc là do khóa chốt nắp capo. Tesla tiếp tục điều tra và phát hiện tỷ lệ xe gặp lỗi trên tại Trung Quốc cao hơn so với ở châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng chưa rõ tại sao lại có sự chênh lệch này. Tính đến ngày 20/7 vừa qua, hãng xác định có 3 khách hàng báo cáo và đòi bảo hành tại Mỹ do có liên quan đến nắp capo.

Cơ quan quản lý an toàn giao thông đường cao tốc quốc gia của Mỹ cho biết Tesla đã đưa ra bản cập nhật phần mềm miễn phí để giải quyết vấn đề. Dự kiến, thư thông báo cho các chủ xe liên quan sẽ được gửi vào ngày 22/9 tới.

Tháng trước, Tesla đã triệu hồi dòng xe bán tải Cybertruck mới do liên quan đến vấn đề an toàn. Đây là đợt triệu hồi lần thứ 4 của dòng xe này tại Mỹ kể từ khi ra mắt thị trường vào ngày 30/11/2023.

Tác giả: Nguyễn Hằng

Nguồn tin: baotintuc.vn