Hồi kết của điện thoại gập ba Samsung Galaxy Z TriFold

Galaxy Z TriFold bị ngừng bán ở Hàn Quốc từ ngày 17/3. Ảnh: Bloomberg.

Từ khi xuất hiện, Galaxy Z TriFold liên tục cháy hàng trong vòng 2-5 phút mỗi đợt mở bán trên trang web chính thức của Samsung. Tính đến ngày 16/3, sản phẩm vẫn hết hàng và chỉ nhận đăng ký thông báo khi có hàng trở lại. Trên thị trường đồ cũ, có thời điểm Tri-Fold được rao bán lên tới 10 triệu won (6.700 USD), gấp gần 3 lần giá bán lẻ chính thức 3,59 triệu won (2,415 USD). Tổng số lượng bán ra ước tính chỉ khoảng 3.000 chiếc.

Chi phí sản xuất là lý do thực sự khiến Samsung phải đưa ra quyết định trên. Giá các linh kiện cốt lõi gồm DRAM và NAND flash đều tăng mạnh trong thời gian gần đây, với một số báo cáo ghi nhận mức tăng 20-25% so với cùng kỳ. Chip xử lý cũng chịu áp lực tương tự.

Theo nguồn tin trong ngành, ông lớn công nghệ Hàn Quốc gần như không có lợi nhuận từ mỗi chiếc Galaxy Z TriFold bán ra, thậm chí có thông tin công ty đã điều chỉnh biên lợi nhuận xuống chỉ còn 100 won mỗi máy. Lim Sung-taek, Phó Chủ tịch phụ trách thị trường Hàn Quốc của Samsung Electronics, cho biết mức giá 3,59 triệu won là "con số chúng tôi đưa ra sau nhiều lần cắt giảm chi phí".

Bản thân cấu trúc sản phẩm cũng khiến hãng khó kéo chi phí xuống thấp. Galaxy Z TriFold cần 2 bản lề, nhiều tấm OLED cao cấp và tiêu chuẩn lắp ráp chặt chẽ với nhau. Samsung dùng công nghệ kiểm tra CT tốc độ cao để xác minh độ chính xác bên trong từng linh kiện, chỉ một lỗi nhỏ cũng khiến loại bỏ toàn bộ cụm lắp ráp.

Chi phí sản xuất cao khiến Samsung không có lợi nhuận với Galaxy Z TriFold. Ảnh: Bloomberg.

"TriFold gần giống một sản phẩm mang tính biểu tượng được tạo ra để phô diễn năng lực công nghệ hơn thiết bị đem về doanh thu", một chuyên gia trong ngành nhận định.

Tại Mỹ, nơi Galaxy Z TriFold ra mắt cuối tháng 1 với giá 2.899 USD, việc bán hàng vẫn tiếp tục cho đến khi hết hàng.

Quyết định dừng bán Galaxy Z TriFold không đồng nghĩa Samsung từ bỏ mảng điện thoại gập. IDC dự báo thị trường điện thoại gập toàn cầu sẽ tăng trưởng gần 30% trong năm 2026, một phần được thúc đẩy bởi sự gia nhập của Apple với mẫu smartphone gập có giá trên 2.000 USD.

Trong khi đó, Samsung dự kiến ra mắt Galaxy Z Fold8 và Z Flip8 vào mùa hè năm nay, cùng với một mẫu gập dạng rộng khác.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: znews.vn