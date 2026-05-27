Tàu hỏa đâm xe chở học sinh ở Bỉ, 4 người thiệt mạng

Đoàn tàu chở khoảng 100 người ngày 26/5 đâm vào một xe chở học sinh tại đường ngang gần ga Buggenhout ở thị trấn cùng tên, cách thủ đô Brussels khoảng 23 km về phía tây bắc. Trên xe buýt lúc đó có 9 người, gồm tài xế, người giám sát và 7 học sinh.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Bỉ Jean-Luc Crucke cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có hai thiếu niên, tài xế và người giám sát. Toàn bộ hành khách trên chuyến tàu đã được sơ tán an toàn, một người đang được điều trị vì bị sốc.

Hiện trường vụ tàu hỏa đâm xe chở học sinh ở thị trấn Buggenhout, Bỉ ngày 26/5. Ảnh: AFP

Frederic Sacre, phát ngôn viên công ty đường sắt Infrabel, cho biết "đoàn tàu đâm rất mạnh vào chiếc xe". Vào thời điểm xảy ra tai nạn, rào chắn tại đường ngang đã được hạ xuống và đèn cảnh báo đang hoạt động.

Thị trưởng Buggenhout Geert Hermans gọi đây là một thảm kịch và kích hoạt tình trạng khẩn cấp tại thành phố. Giao thông trên tuyến đường sắt giữa Dendermonde và Londerzeel có đoạn đi qua Buggenhout đã bị đình chỉ trong lúc giới chức điều tra nguyên nhân tai nạn.

Bỉ có mạng lưới đường sắt dày đặc chạy qua các thị trấn và làng mạc, từng ghi nhận nhiều vụ tai nạn tại các đường ngang. Infrabel năm 2025 ghi nhận 5 người thiệt mạng trong các tai nạn ở đường ngang, mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Tác giả: Nguyễn Tiến

