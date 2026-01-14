Xác định nguyên nhân tai nạn thảm khốc trên cao tốc làm 4 người c.h.ế.t, 5 người bị thương

Ngày 14-1, Cục CSGT Bộ Công an đã có thông tin nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa khiến 4 người chết, 5 người bị thương rạng sáng cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương sáng nay 14-1 trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Tuấn Minh

Theo Cục CSGT, qua xác minh, điều tra ban đầu lực lượng CSGT đánh giá sơ bộ nguyên nhân vụ việc do lái xe khách không chú ý quan sát (mặc dù di chuyển với tốc độ khoảng 75-80 km/giờ trên đoạn đường nhựa bằng phẳng, không có chướng ngại vật, không bị che khuất tầm nhìn), không đảm bảo về tốc độ và khoảng cách an toàn dẫn đến đang đi ở làn đường bên phải theo hướng di chuyển thì thấy phía trước có xe ben đang dừng đỗ và thấy làn đường bên trái trống nên đã điều khiển xe chuyển hướng sang làn đường bên trái.

Tuy nhiên, phần đầu xe bên phải (cánh cửa phụ xe) đã va vào đuôi xe tải ben. Ngay sau đó, xe ô tô đầu kéo BKS 36C-111.xx kéo rơ-móc đi phía sau không quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, tông vào hông phải xe khách và tông trực diện vào đuôi xe ben phía trước.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Được biết, trong sáng cùng ngày, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa; đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với những người gặp nạn trên xe khách.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, rạng sáng cùng ngày bệnh viện có tiếp nhận 4 người bị thương trong vụ tai nạn xe khách, bệnh viện đã thực hiện sơ cứu, điều trị bệnh nhân kịp thời, tất cả đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện, cả 4 bệnh nhân đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị theo nguyện vọng của gia đình.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, tới thăm hỏi những người gặp nạn

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 3 giờ 40 phút ngày 14-1 tại Km số 334+300 cao tốc Bắc Nam (đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45) thuộc địa phận thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa.

Vào thời điểm trên, anh P.V.Tr. (SN 1986, ngụ xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô khách mang BKS 38C-229.xx theo hướng từ Nghệ An - Hà Nội, trên xe chở theo 11 người.

Khi đến địa điểm trên, xe khách đã tông vào đuôi xe tải BKS 35A-463.xx do anh Bùi Văn H. (SN 1990, ngụ xã Phú Sơn, Ninh Bình) điều khiển đang dừng đỗ phía trước. Cùng lúc, xe ô tô BKS 36RM-001.xx do anh Trịnh Khắc H. (SN 1989; ngụ xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển từ phía sau lao tới tông vào xe khách.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do lái xe khách và xe đầu kéo không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn

Hậu quả, 4 người trên xe khách tử vong, 5 người (4 hành khách và 1 lái xe) bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: P.V.N. (SN 1966); V.Đ.Q.A. (SN 2008); H.B.A. (SN 1976); T.Q. (SN 1962); 5 nạn nhân bị thương gồm: Đ.V.N. (1957); Đ.H. (SN 1962); T.V.A. (1968); Đ.V.H. (SN 1972) và T.K.L. (SN 1970). Tất cả 9 nạn nhân tử vong và bị thương đều ngụ ở thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động