Olaha ngậm ngùi rời Sông Lam Nghệ An sau 5 mùa giải

Olaha rời Sông Lam Nghệ An sau 5 mùa giải liên tiếp - Ảnh: XUÂN THỦY

Michael Olaha chính thức rời Sông Lam Nghệ An bằng tâm thư xúc động. Kết thúc hành trình 5 mùa giải liên tiếp từ 2022 đến 2025-2026 của ngoại binh có nhiều dấu ấn ở sân Vinh.



Anh chia sẻ:



"Cảm ơn Chúa đã cho tôi những kỷ niệm và trải nghiệm đặc biệt khi khoác áo CLB Sông Lam Nghệ An. Đó là một hành trình dài với nhiều cung bậc cảm xúc cùng nhau.



Hành trình mới mở ra với sự nghiệp của tôi nhưng với Sông Lam Nghệ An, đó luôn là nhà, là sự tiếp nối và tôi luôn là một người yêu mến đội bóng đặc biệt này".



Cầu thủ sinh năm 1996 cảm ơn lãnh đạo Nghệ An, ban lãnh đạo CLB, và đặc biệt là người phiên dịch "Mr.Huy" là cầu nối giúp đỡ rất nhiều cho Olaha và các ngoại binh đến Nghệ An.



Trước đây, Olaha từng chơi cho đội chủ sân Vinh năm 2017 khi lần đầu đến Việt Nam. Sau đó anh có 2 mùa khoác áo Hapoel Tel Aviv và Hapoel Kfar Shalem (cho mượn) từ 2019-2021.



Cùng với đội bóng, Olaha luôn đối mặt với cuộc chiến trụ hạng hằng năm ở Sông Lam Nghệ An. Mùa 2022, anh cùng đội kết thúc ở vị trí thứ 5, cũng là thành tích đáng nhớ nhất gần đây.



Mùa giải 2025-2026, Olaha chỉ ghi 9 bàn giúp Sông Lam Nghệ An trụ hạng sớm. Thành tích tốt nhất của anh là 13 bàn thắng ở mùa giải 2023-2024 thời HLV Phan Như Thuật.



Trong xu hướng đổi ngoại binh như thay áo ở V-League nói chung và Sông Lam Nghệ An nói riêng, Olaha trở nên đặc biệt khi gắn bó 5 năm liên tiếp với một đội bóng.



Anh thậm chí còn xác định tương lai xa ở Việt Nam cùng bạn gái người Việt. Sau này khi chuyển sang thi đấu cho một đội bóng khác, Olaha hy vọng trở thành công dân Việt Nam.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ