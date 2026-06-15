Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị nói gì về việc lập trường THPT Đại học Quảng Bình?

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị, cho rằng thành lập trường THPT Đại học Quảng Bình là hợp lý - Ảnh: QUỐC NAM

Ngày 15-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online về đề xuất thành lập trường THPT nằm trong Đại học Quảng Bình, bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, cho biết ngành giáo dục đánh giá rất cao tính khả thi của phương án này.

Theo bà, đây được kỳ vọng là giải pháp tối ưu để tận dụng nguồn lực sẵn có, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh.

Tận dụng 100 giảng viên "dôi dư" làm giáo viên phổ thông

Mới đây Trường đại học Quảng Bình đã có tờ trình gửi UBND tỉnh đề xuất thành lập Trường THPT Đại học Quảng Bình. Đề án này định hướng xây dựng một mô hình giáo dục chất lượng cao, gắn liền với môi trường học thuật đại học.

Sau khi tiếp nhận đề xuất, Văn phòng UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để thẩm định.

Theo bà Hương, phương án này được xem hợp lý và tối ưu hơn nhiều so với việc đầu tư xây mới hoàn toàn một ngôi trường THPT, giúp địa phương tiết kiệm đáng kể cả về ngân sách lẫn thời gian.

Đại học Quảng Bình đang sở hữu hai lợi thế cốt lõi: cơ sở vật chất, hệ thống phòng ốc sẵn có và đội ngũ nhân sự dồi dào. Trường có khả năng huy động khoảng 100 giảng viên đang "dôi dư" để tham gia giảng dạy bậc phổ thông.

"Trường có sẵn cơ sở vật chất khang trang và đội ngũ giảng viên dồi dào, đây là nguồn lực cực kỳ quý giá trong bối cảnh áp lực tuyển sinh lớp 10 đang rất lớn. Việc tận dụng nguồn lực này vừa giúp giảm tải cho các trường công lập hiện tại, vừa tránh lãng phí biên chế và hạ tầng của đại học", bà Hương nêu quan điểm.

Tuy nhiên, dạy phổ thông rất khác dạy đại học.

Trường đại học Quảng Bình có sẵn cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên trình độ cao dôi dư - Ảnh: QUỐC NAM

"Sở sẽ nghiên cứu kỹ đề án. Nhưng để chuyển đổi từ bài giảng đại học sang giáo án phổ thông, địa phương cần một lộ trình bài bản để đào tạo lại đội ngũ này về phương pháp sư phạm bậc THPT, đồng thời hoàn thiện các quy trình về tài chính, cơ chế tự chủ cũng như phương án tuyển sinh, nên nếu UBND tỉnh chấp thuận về chủ trương thì việc triển khai phải có lộ trình chặt chẽ", bà Hương cho hay.

Bước chuyển chiến lược: Từ "phân luồng" sang "phổ cập"

Cũng theo bà Hương, áp lực trường lớp trong mùa tuyển sinh lớp 10 vừa qua tại các khu vực trung tâm như Ba Đồn, Đông Hà, Đồng Hới... đã buộc ngành giáo dục phải căng mình tìm giải pháp tình thế.

Để giải quyết nhu cầu chỗ học tăng cao trong bối cảnh ngân sách xây mới còn hạn chế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phải thực hiện tăng chỉ tiêu sĩ số lớp học lên mức "kịch trần", từ 35 đến 42 học sinh/lớp trước đây nay đã lên 45 học sinh.

Đồng thời giao thêm chỉ tiêu cho các trường có dư địa về phòng ốc ở các khu vực trung tâm mỗi trường tăng thêm 2 lớp để đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh.

Vì vậy việc thành lập mô hình trường THPT trong lòng Đại học Quảng Bình, theo bà Hương, là cần thiết. Thậm chí Sở còn đang chủ trương khuyến khích trường tư như Chu Văn An mở thêm bậc học THPT.

"Định hướng giáo dục hiện nay đã có sự chuyển dịch mang tính chiến lược: Thay vì tập trung phân luồng mạnh mẽ sang học nghề ngay sau bậc THCS như trước đây, Nhà nước hiện ưu tiên tăng cường, tạo điều kiện để phổ cập giáo dục trung học phổ thông cho người dân.

Càng tăng nhiều điểm trường thì càng thuận lợi cho việc phổ cập phổ thông theo chủ trương của Đảng và Nhà nước", bà Hương thông tin.

Từ năm 2024, Trường đại học Quảng Bình xảy ra việc nợ lương nhiều tháng trời của hơn 100 giảng viên vì gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh.

Thời điểm đó, việc thành lập khối THPT trong trường đã được trường đưa ra như là một giải pháp hiệu quả để tháo gỡ việc nợ lương.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: tuoitre.vn