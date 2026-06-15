Cứu nạn thành công tài xế mắc kẹt trong xe tải lật trên cao tốc

Đến 9h 30 sáng nay (15/6), công tác cứu nạn cứu hộ tài xế mắc kẹt trong xe tải lật trên cao tốc La Sơn – Túy Loan đã hoàn thành và hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

20 cán bộ, chiến sĩ dốc sức, nỗ lực cứu nạn nhân bị tai nạn mắc kẹt trong xe tải.

Trước đó, khoảng 4h cùng ngày, tại Km9 tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc xã Hưng Lộc (TP Huế), anh N.N.T (SN 1993, trú tại xã Điện Bàn, TP Đà Nẵng) điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 43H-021.69 lưu thông theo hướng từ Đà Nẵng - Huế.



Khi đến địa điểm trên, phương tiện bất ngờ lao sang bên trái đường, va chạm mạnh vào dải phân cách rồi lật nghiêng bên đường. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương ở chân trái và mắc kẹt trong cabin xe tải, không thể tự thoát ra ngoài.

Công tác cứu nạn cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi hiện trường nằm ở đồi núi qua cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã điều động Đội Cảnh sát chữa cháy và CNCH khu vực 7 và khu vực 3 xuất 4 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Nạn nhân được đưa ra khỏi cabin xe tải và đưa đến cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhanh chóng triển khai các thiết bị chuyên dụng, tiếp cận nạn nhân và tiến hành các biện pháp cứu hộ, đưa nạn nhân ra khỏi cabin an toàn và bàn giao cho lực lượng y tế để tiếp tục cấp cứu, điều trị.



Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hải Lan

Nguồn tin: cand.vn