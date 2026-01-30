Cựu tiền đạo U23 Việt Nam sắp cưới hot girl TP.HCM





Hồ Tuấn Tài và hôn thê Phương Uyên trong lễ đính hôn. Ảnh: Royal Studio.

Ngày 26/1, lễ đính hôn của cầu thủ Hồ Tuấn Tài và bạn gái Phương Uyên diễn ra tại TP.HCM. Bộ ảnh chụp trong ngày vui của cựu tiền đạo U23 Việt Nam được một nhiếp ảnh gia chia sẻ nhận về hàng trăm lượt yêu thích cùng nhiều bình luận chúc phúc.

"Chàng cầu thủ điển trai Hồ Tuấn Tài đã ký 'hợp đồng trọn đời' - đánh dấu chủ quyền cùng cô nàng xinh đẹp Phương Uyên. Cùng chúc mừng và chờ đón đám cưới của cặp đôi này nhé", chủ tài khoản này viết.

Dưới phần bình luận, Hồ Tuấn Tài phản hồi ngắn gọn, thể hiện sự hào hứng trước khoảnh khắc trọng đại của mình.

Trong lễ đính hôn, Hồ Tuấn Tài lựa chọn áo dài trắng mang phom dáng cổ điển, kết hợp quần tối màu và giày da, tạo vẻ ngoài lịch sự, gọn gàng. Phương Uyên diện áo dài trắng tinh khôi với chất liệu mềm rủ, thiết kế tối giản, điểm xuyết hoa trắng cài tóc, tôn lên vẻ nhẹ nhàng, trang nhã.

Không gian buổi lễ được bài trí theo tông trắng - hồng chủ đạo, mang lại cảm giác ấm cúng và trang trọng.

Hồ Tuấn Tài và hôn thê Phương Uyên đã hẹn hò gần 2 năm. Ảnh: Royal Studio.

Trước đó, vào ngày 22/5/2025, Hồ Tuấn Tài và Phương Uyên từng chia sẻ khoảnh khắc kỷ niệm một năm quen nhau trong bữa tối tại một nhà hàng bên trong thủy cung. Nhiều đồng đội và tuyển thủ bóng đá Việt Nam đã gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm nhận tin vui từ cặp đôi.

Hồ Tuấn Tài sinh ngày 16/3/1995 tại Hưng Nguyên, Nghệ An. Anh trưởng thành từ lò đào tạo CLB Sông Lam Nghệ An và được đôn lên đội một vào năm 2015. Ở mùa giải 2025/26, Tuấn Tài được cho là đang thi đấu cho Becamex TP.HCM theo dạng cho mượn.

Thi đấu ở vị trí sở trường là tiền đạo cắm, Hồ Tuấn Tài cũng có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ cánh. Anh cao 1,74 m, nặng 74 kg và từng khoác áo các đội tuyển U19, U21, U22 và U23 Việt Nam. Năm 2017, Tuấn Tài có trận ra mắt đội tuyển quốc gia Việt Nam khi đá chính trong trận giao hữu gặp Đài Bắc Trung Hoa trên sân Hàng Đẫy.

Vợ sắp cưới của Hồ Tuấn Tài là Phương Uyên, quê ở Bình Dương (cũ), hiện sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Trên mạng xã hội, cô sở hữu gần 19.000 lượt theo dõi trên TikTok và khoảng 5.000 người theo dõi trên Instagram.

