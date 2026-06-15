Vụ thiếu tá công an hy sinh khi chống 'cát tặc': Khởi tố kẻ chủ mưu

Công an tống đạt các quyết định tố tụng và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Văn Thái - Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Ngày 14-6, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi) và Nguyễn Văn Thái (55 tuổi, cùng trú xã Diên Lâm) để điều tra về tội "vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Theo công an, Nguyễn Thanh Tuấn là chủ mưu hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Cái thuộc thôn Đồng Trăn 3 (xã Diên Lâm) nhằm thu lợi bất chính.

Tuấn đã cùng một số người liên quan sử dụng bè tự chế, máy bơm, ống hút cát... thỏa thuận trả tiền cho Nguyễn Văn Thái để cất giấu máy móc và sử dụng lối đi qua đất nhà Thái để vận chuyển cát.

Công an xác định từ tháng 12-2025 đến tháng 3-2026, Nguyễn Thanh Tuấn đã thu lợi bất chính hơn 180 triệu đồng từ hoạt động khai thác cát trái phép.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm) và Trần Anh Tuấn (45 tuổi, trú xã Suối Hiệp) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, thực hiện kế hoạch công tác của Công an xã Diên Lâm, tổ công tác gồm thiếu tá Nguyễn Xuân Hải và đại úy Nguyễn Ngọc Hải tuần tra việc khai thác cát trái phép trên sông Cái (xã Diên Lâm).

Đến 0h30 ngày 21-3, khi đến khu vực sông Cái thuộc thôn Đồng Trăng 3 thì phát hiện Nguyễn Ngọc Thắng và Trần Anh Tuấn đang hút cát trái phép từ dưới lòng sông Cái.

Lúc này tổ công tác đi về hướng các nghi phạm và yêu cầu kiểm tra nhưng cả hai không chấp hành hiệu lệnh, cản trở, chống đối, không cho thiếu tá Nguyễn Xuân Hải tiếp cận bè, dẫn đến việc cán bộ công an này bị đuối nước tử vong.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể thiếu tá Hải cách vị trí xảy ra vụ việc hơn 100m.

Tác giả: Nguyễn Hằng

Nguồn tin: tuoitre.vn