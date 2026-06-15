Động đất Philippines khiến đáy biển bị nâng lên 2 mét

Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines ngày 14/6 cho biết sự dịch chuyển của rãnh sâu Cotabato đã "nâng một phần đường bờ biển thuộc các tỉnh Sarangani và Davao, làm lộ ra phần đáy biển vốn trước đây nằm dưới mặt nước". Cơ quan này xác định mức độ đáy biển nâng lên sau trận động đất là khoảng 2 mét.

Rãnh Cotabato nằm cách bờ biển đảo Mindanao khoảng 50 km và là khu vực thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn, trong đó có chuỗi hàng nghìn trận động đất, phần lớn có cường độ nhỏ, được ghi nhận vào tháng 1.

Rạn san hô trồi lên khỏi mặt nước sau động đất 7,8 độ ở Philippines, trong hình ảnh được công bố ngày 14/6. Ảnh: Bộ Môi trường Philippines

Nhóm khảo sát được cử tới hiện trường cho biết đã phát hiện nhiều vùng đáy biển cùng các rạn san hô bị lộ hoàn toàn khỏi mặt nước. Đường bờ biển ở một số khu vực được cho là đã mở rộng ra khoảng 200 mét.

Một quan chức nói rằng hiện chưa thể xác định chính xác khu vực bị ảnh hưởng rộng đến mức nào, do diện tích cần khảo sát rất lớn. Theo hình ảnh do văn phòng khu vực của Bộ Môi trường Philippines công bố, những dải san hô rộng lớn bị phơi lộ, cùng nhiều cá chết và sinh vật biển nằm rải rác trên bề mặt.

"Hệ thống sinh thái dưới nước bị lộ ra đã bắt đầu chết dần, kéo theo các sinh vật sống tại đó như cá rạn san hô, lươn biển, trai và các loài thân mềm có vỏ khác", bộ này cho hay.

Cá chết sau khi rạn san hô trồi lên mặt nước. Ảnh: ASEAN Today

Trận động đất 7,8 độ xảy ra ngoài khơi đảo Mindanao, miền nam Philippines hôm 8/6, khiến ít nhất 61 người thiệt mạng. Theo số liệu cập nhật từ cơ quan ứng phó thảm họa, ít nhất 40 người vẫn mất tích.

Người dân địa phương lần đầu ghi nhận hiện tượng đáy biển bị nâng lên hai ngày sau động đất.

Philippines là một trong những quốc gia có cấu tạo địa chất phức tạp thuộc "Vành đai lửa Thái Bình Dương", nơi hoạt động địa chấn trải dài từ Nam Mỹ đến vùng Viễn Đông của Nga. Động đất gần như xảy ra hàng ngày ở quốc gia này.

Tác giả: Huyền Lê

Nguồn tin: vnexpress.net