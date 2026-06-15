Nghệ An cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 13/6 - 16/6/2026, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55-60%. Nắng nóng kéo dài kèm theo thiếu hụt lượng mưa dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, có khả năng gây thiệt hại về rừng, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân.



Để chủ động ứng phó, hạn chế, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR tỉnh đề nghị các UBND các xã, phường; Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm; các đơn vị chủ rừng là tổ chức trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định cùng các văn bản chỉ đạo khẩn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND tỉnh Nghệ An về công tác PCCCR năm 2026.



Triển khai tốt công tác thông tin cấp dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại chòi canh lửa trên địa bàn tỉnh, trên hệ thống camera 360 độ, theo dõi hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tại website: https://vnforest.gov.vn/. Làm tốt công tác cảnh báo, dự báo cấp cháy rừng sớm đến chính quyền địa phương, chủ rừng và nhân dân để nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp phù hợp để PCCCR.



Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCCR. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy; tạm dừng việc dùng lửa để xử lý thực bì; xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm, nguy cơ cháy rừng cao.



Tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong thời gian nắng nóng; bố trí các điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao: Khu mộ bà Hoàng Thị Loan (xã Kim Liên), Khu lăng mộ Vua Mai Hắc Đế (xã Vạn An), Khu lâm viên núi Quyết (phường Trường Vinh), Khu vực Đền Cuông (xã An Châu)...; kịp thời phát hiện điểm cháy, huy động lực lượng tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất, không để xảy ra cháy lớn; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, đảm bảo đầy đủ chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức PCCCR kịp thời, hiệu quả.



Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh chủ động nắm bắt thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tổ chức tuần tra, kiểm tra, xác minh các điểm cháy rừng; sẵn sàng phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng; cung cấp thông tin khi phát hiện có cháy rừng và tổ chức chữa cháy kịp thời; tổ chức trực, kiểm soát người ra vào rừng...



Khi cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND xã, phường có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy chữa cháy rừng. Huy động, điều phối và phân công các lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, vật tư và nguồn lực để chữa cháy rừng; bảo đảm các điều kiện phục vụ chữa cháy. Đối với các khu rừng gần với khu dân cư, kho tàng, khi xẩy ra cháy, phải chủ động có phương án di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân và các lực lượng khi tham gia chữa cháy rừng.



Sau khi dập tắt đám cháy, đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy và xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm (nếu có) theo đúng quy định.





Tác giả: H.B (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn