Đình Bắc, Khoa Ngô lên tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik công bố danh sách 28 cầu thủ của ĐT Việt Nam dự ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Danh sách tập trung lần này cho thấy sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm, các nhân tố trẻ triển vọng, cùng những cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt đang có phong độ tốt tại các CLB thời gian qua.

Đáng chú ý, đội tuyển tiếp tục có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và cầu thủ gốc Việt như Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hoàng Hên, cùng với tân binh Lê Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc, Ngô Đăng Khoa.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin vào những cái tên giàu kinh nghiệm, nhiều năm đồng hành cùng ĐTQG như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh, Lê Phạm Thành Long, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung hay Trương Tiến Anh.

Trong số các CLB đóng góp lực lượng cho đội tuyển, CLB Công an Hà Nội có tới 6 cầu thủ được triệu tập. Dù đang hướng tới các mục tiêu quan trọng tại vòng loại AFC Champions League Elite 2026/27, nhà vô địch V.League vẫn tạo điều kiện để các cầu thủ tập trung làm nhiệm vụ quốc gia, qua đó tiếp tục thể hiện sự đồng hành và trách nhiệm đối với tuyển Việt Nam.

Nhiều cầu thủ trẻ tài năng và đang có sự phát triển tích cực trong màu áo CLB được trao cơ hội như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt, Trần Trung Kiên…

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 22/6 tại Hà Nội. Từ ngày 2/7 đến 14/7 thầy trò HLV Kim Sang-sik tập huấn tại Hàn Quốc và thi đấu 3 trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chuyên môn.

Kết thúc chuyến tập huấn, đội tuyển sẽ trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện trước khi thi đấu trận giao hữu quốc tế với Myanmar vào ngày 18/7 trên sân Thái Nguyên. Đây sẽ là cơ hội để Ban huấn luyện rà soát lực lượng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước thềm ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ ra quân tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor Leste vào ngày 24/7.

Tuyển Việt Nam bổ sung thêm nhiều tân binh. Ảnh: VFF

Tác giả: Kiều Oanh

Nguồn tin: znews.vn