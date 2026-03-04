Cựu tiền đạo ĐT Việt Nam và HAGL đột ngột qua đời

Sau khi rời HAGL, Minh Nghĩa có thời gian khoác áo CLB Cần Thơ tại giải hạng Nhất - Ảnh: FB Hoàng Quyên

Nguyễn Minh Nghĩa từng là tiền đạo khá nổi tiếng một thời của CLB bóng đá Đồng Tháp. Anh từng đá cặp với tiền đạo Nguyễn Trung Vĩnh. Có một giai đoạn, cầu thủ này được gọi lên các đội trẻ quốc gia. Năm 1998, Minh Nghĩa từng được gọi lên đội dự tuyển quốc gia. Đáng chú ý, Minh Nghĩa là người góp mặt trong danh sách thi đấu tại SEA Games 21 (năm 2001).

Năm 2002, Minh Nghĩa từng được HLV Calisto gọi lên ĐTQG. Lúc bấy giờ còn có những tiền đạo nổi tiếng như Lê Huỳnh Đức (Ngân hàng Đông Á), Huỳnh Hồng Sơn (Cảng Sài Gòn), Phạm Văn Quyến (SLNA), Đặng Phương Nam (Thể Công)… Có một giai đoạn, Minh Nghĩa chuyển lên chơi cho HAGL và anh đã để lại những dấu ấn nhất định. Trên bia đá ghi danh của đội bóng phố Núi năm 2006 vẫn còn khắc tên Minh Nghĩa (mang áo số 19) khi cùng đội bóng phố Núi về đích ở vị trí thứ 4.

Minh Nghĩa trong màu áo Cần Thơ

Minh Nghĩa là mẫu tiền đạo có lối chơi càn lướt, đơn giản nhưng hiệu quả khi tìm lại được bản năng săn bàn. "Tôi là người tuyển chọn Minh Nghĩa và đánh giá cậu ấy là một trong những tiền đạo xuất sắc của bóng đá Đồng Tháp. Nếu trước đó Đồng Tháp có cặp tiền đạo Quốc Cường và Tấn Thành thì sau này có cặp Trung Vĩnh thuận chân trái, khéo léo tinh tế và một Minh Nghĩa giàu thể lực, tốc độ, dứt điểm trong vòng cấm rất tốt. Qua các cầu thủ Đồng Tháp, tôi bàng hoàng nghe tin Nghĩa qua đời. Xin được chia buồn cùng gia đình của Nghĩa và bóng đá Đồng Tháp", cựu HLV CLB Đồng Tháp - Đoàn Minh Xương chia sẻ.

Còn cựu tiền vệ của Đồng Tháp - Nguyễn Duy Khanh bày tỏ: “Tôi không tin vào tai mình khi nhận tin anh Nghĩa qua đời. Lần cuối cùng được nghe tiếng anh ấy là ở Cần Thơ. Anh ấy gọi bảo cho mượn xe đi công việc. Thật buồn khi anh Nghĩa vắn số như vậy”.

