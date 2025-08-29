Sáng 30-8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử ở Thủ đô Hà Nội, Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn Trung ương tổ chức buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ Kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9. Trong ảnh: Khối nữ khối quân nhạc "đốn tim" người dân. Ảnh: Hoàng Triều

Buổi tổng duyệt quy mô tương đương buổi lễ chính thức, gồm hai phần: Thực hiện các nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành, với sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ.

Trong đó có 43 khối đi bộ (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự và đặc chủng của Quân đội và Công an.

Thời gian diễn ra tổng duyệt là 6 giờ 30, sáng thứ Bảy, ngày 30-8. Đây là bước tổng rà soát quan trọng cuối cùng, nhằm bảo đảm cho lễ chính thức sáng 2-9 diễn ra trang trọng, an toàn tuyệt đối.

Khối diễu binh của nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình. Ảnh: Hoàng Triều

Sự kiện không chỉ thể hiện sức mạnh lực lượng vũ trang và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn khẳng định ý chí, niềm tin và khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Lịch, thời gian cấm đường tại Hà Nội ngày 29-8 mới nhất

Theo kế hoạch, thời gian cấm đường Hà Nội bắt đầu từ 18 giờ ngày 29-8 và kéo dài đến 15 giờ ngày 30-8. Người dân lưu thông trong khu vực trung tâm cần chủ động theo dõi thông tin và lựa chọn các tuyến đường thay thế để hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra sự kiện.

Những hình ảnh "đốn tim" người dân đi xem diễu binh, diễu hành: Trong ảnh là các quân nhân thuộc các khối: Nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm, nữ chiến sĩ biệt động, khối tác chiến điện tử và tác chiến không gian mạng. Ảnh: Văn Duẩn

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm): Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo.

Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Không khí chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 ngập tràn sắc đỏ của cờ Đảng, cờ Tổ quốc các đường phố tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Hoàng Triều

Lực lượng Công an cũng tiến hành tạm cấm tại nhiều tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I; các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II. Trong thời gian tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

Các xe ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình di chuyển qua cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng → cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt...; hoặc từ Quốc lộ 5 → Nguyễn Đức Thuận → đường dẫn cầu Thanh Trì → cầu Phù Đổng → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường Vành đai III trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.

Ngồi đâu để xem hướng di chuyển của các khối diễu binh, diễu hành đẹp nhất?

Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, là cơ hội tốt nhất để người dân xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành vào ban ngày. Người dân có thể đứng xem dọc các tuyến phố trong lộ trình đoàn sẽ đi qua.

Diễu binh, diễu hành trên đường Hùng Vương. Ảnh: Hoàng Triều

Trước khi tham gia theo dõi sự kiện, cần cập nhật thông tin cấm đường và phân luồng giao thông để có kế hoạch di chuyển phù hợp.

Có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: Lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; Lực lượng Pháo lễ; Lực lượng Không quân bay chào mừng.

Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm: 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân bao gồm 26 khối Quân đội, 17 khối Công an); 4 khối quân đội nước ngoài gồm: Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.

Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang; Lực lượng xếp hình, xếp chữ.

Xe tăng diễu binh qua đường Thanh Niên. Ảnh: Văn Duẩn

Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội, với lộ trình:

Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:

Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - SVĐ Quần Ngựa.

Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

Khối Hồng kỳ diễu hành trên đường Hùng Vương. Ảnh: Hoàng Triều

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:

Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

UBND TP Hà Nội nhấn mạnh phương án đã tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi, cổ vũ sự kiện trọng đại của đất nước.

Tàu điện chạy xuyên đêm, nhiều tuyến buýt đóng bến muộn, mở bến sớm Tối 28-8, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội Thái Hồ Phương thông tin phương án vận tải hành khách công cộng trong thời gian phân luồng giao thông, phục vụ buổi tổng duyệt (ngày 29, 30-8) và chính thức (ngày 1, 2-9) của đại lễ Quốc khánh. 39 tuyến buýt được điều chỉnh dịch vụ để phục vụ buổi tổng duyệt và lễ kỷ niệm chính thức. Trong đó, 4 tuyến điều chỉnh dịch vụ từ thời điểm phân luồng giao thông (tuyến số 35A, 25, 50, 26); 35 tuyến điều chỉnh dịch vụ và kéo dài thời gian hoạt động (đóng bến muộn và mở bến sớm gồm tuyến số BRT01, 01, 02, 32, 90, 105, 107, 62, 66, 89, 91, 102, 114, 117, 124, 58, E02, E09, 72, 123, 28, 29, 20A, 20B, 22A, 92, 08A, 08B, 21A, 49, 60B, 157, 163, E03, 43) để vận chuyển hành khách kết nối với các ga đường sắt đô thị, trung chuyển vào trung tâm thành phố... Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) cho hay trong ngày 29-8 và ngày 1-9, thời gian hoạt động kéo dài đến 3 giờ 10 ngày hôm sau (từ 5 giờ 30 ngày 29-8 đến 3 giờ 10 ngày 30-8) với giãn cách chạy tàu 10 phút/lượt. Trong ngày 30-8 và ngày 2-9, tàu hoạt động từ 4 giờ 30 đến 22 giờ, chạy tàu giãn cách từ 6-10 phút/lượt. Hanoi Metro bố trí thêm các điểm bán vé di động tại tầng 1, 2 của nhà ga để tránh tình trạng ùn ứ hành khách và bán trước vé lượt cho hành khách khi có yêu cầu.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động