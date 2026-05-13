Ban Chỉ đạo thi quốc gia làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh về công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Thái Văn Thành – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12/6/2026. Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có 42.129 em thí sinh đăng ký dự thi (trong đó có 2.235 thí sinh tự do). Toàn tỉnh bố trí 71 điểm thi với 1.810 phòng thi; huy động 4.310 giám thị coi thi và dự kiến có 490 người tham gia công tác chấm thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi cấp tỉnh đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết nhằm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác kiểm tra các điểm thi, in sao đề thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo được triển khai theo đúng quy định.

Công tác chỉ đạo ôn tập tại các nhà trường được thực hiện thường xuyên, tập trung vào việc bám sát nội dung và cấu trúc đề thi mới. Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức 03 đợt thi thử trực tiếp toàn tỉnh và trên 10 lần thi thử trực tuyến giúp học sinh rèn luyện kỹ năng và làm quen với áp lực phòng thi; phát động phong trào “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao” tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành. Sở đã phối hợp với Tỉnh đoàn triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, cam kết hỗ trợ tối đa về ăn nghỉ, đi lại và kiên quyết không để thí sinh nào phải bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, quy chế và những điểm mới của kỳ thi. Công tác đăng ký dự thi, hướng dẫn, giải đáp các nội dung liên quan về kỳ thi cho thí sinh được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Đối với khu vực in sao đề thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công an tỉnh lựa chọn địa điểm đảm bảo đúng quy định, an toàn, biệt lập, thực hiện cách ly 3 vòng độc lập và bố trí lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng phương án dự phòng; bố trí chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ, giáo viên và thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; chuẩn bị nguồn điện dự phòng phục vụ hệ thống camera an ninh, máy chấm thi và các điều kiện kỹ thuật khác hoạt động thông suốt trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi quốc gia kiểm tra phòng thi tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc

Qua kiểm tra tại khu vực dự kiến in sao đề thi, chấm thi và phòng thi tại điểm thi Trường THPT Lê Viết Thuật, tại buổi làm việc, thành viên đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp PTTH 2026 của tỉnh. Bên cạnh đó, đoàn công tác đã góp ý, trao đổi nhiều nội dung cần lưu ý trong tổ chức kỳ thi như: Chuẩn bị cơ sở vật chất, hoạt động truyền thông, phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, bảo quản đề thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng như phương án xử lý các tình huống phát sinh…

Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo duc và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao sự chủ động, bài bản của Nghệ An trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Đồng thời ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các Sở, ngành, địa phương; hoạt động truyền thông và việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện kịp thời, phù hợp thực tiễn. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, giáo dục Nghệ An đã giúp học sinh vượt “vũ môn” bằng cả một quá trình.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng đề nghị Ban Chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, không được chủ quan. Công tác phối hợp cần rõ người, rõ việc, rõ thời gian, không chồng chéo. Tăng cường tập huấn cho cán bộ coi thi để thực hiện tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ tại kỳ thi; đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị chuẩn bị cho kỳ thi; tăng cường truyền thông về các điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đặc biệt là những hành vi vi phạm sử dụng công nghệ cao trong kỳ thi.

Đồng thời, tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động rà soát các khâu để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và đoàn công tác; đồng thời yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý, chỉ đạo của Đoàn công tác để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phần việc theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn