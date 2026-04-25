Gặp Phó Thủ tướng, Tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc bày tỏ mong muốn tham gia siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD

Theo báo Chính phủ, chiều 23/4, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có buổi tiếp ông Lee Yong-bae, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hyundai Rotem, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí thuộc Tập đoàn Hyundai.

Tại buổi làm việc, ông Lee Yong-bae đã cám ơn Phó Thủ tướng Thường trực dành thời gian tiếp, đồng thời báo cáo về một số kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, hợp tác chuyển giao công nghệ của Công ty Hyundai Rotem tại Việt Nam khi tham gia dự án đường sắt đô thị tại TPHCM

Đồng thời, doanh nghiệp này cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia các dự án đường sắt đô thị và tuyến Đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, thông qua việc cung cấp công nghệ sản xuất đầu máy, toa xe, hệ thống tích hợp, đào tạo nhân lực và từng bước nội địa hóa sản xuất, bảo trì.

Đánh giá cao định hướng này, Phó Thủ tướng đề nghị Công ty Hyundai Rotem và các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực này.

Không dừng lại ở lĩnh vực đường sắt, Phó Thủ tướng cũng gợi mở khả năng Hyundai Rotem mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như đóng tàu, năng lượng xanh và công nghệ lưỡng dụng – những lĩnh vực mà doanh nghiệp có thế mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng cho biết thêm, thời gian tới, khi các quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành của Việt Nam được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và công bố sẽ mở ra thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp nước ngoài.

