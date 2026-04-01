Nghệ An: Khởi động dự án LNG Quỳnh Lập với quy mô vốn hơn 59.000 tỷ đồng

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Phạm Bằng

hiều 23/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tới Việt Nam, Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc.

Tham dự diễn đàn có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo cấp cao và đông đảo doanh nghiệp hai nước. Sự kiện được đánh giá là không gian kết nối quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đồng thời củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc.

Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc đã chứng kiến lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập cho liên doanh gồm SK Innovation, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Công ty TNHH Mía đường Nghệ An.

Đồng thời, các bên cũng trao Bản ghi nhớ hợp tác phát triển Trung tâm dữ liệu AI và hạ tầng liên quan giữa UBND tỉnh Nghệ An với SK Innovation và SK Telecom.

Dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có tổng vốn đầu tư 59.372 tỷ đồng, với mục tiêu sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), đồng thời xây dựng hệ thống lưu trữ và tái hóa khí LNG theo quy hoạch năng lượng quốc gia.

Quy mô dự án gồm nhà máy điện công suất 1.500MW; kho chứa LNG dung tích khoảng 250.000m3; bến cảng chuyên dùng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án được triển khai tại phường Tân Mai, với tổng diện tích đất và mặt biển khoảng 152,88ha, dự kiến hoàn thành và vận hành trong giai đoạn 2025–2030.

Dự diễn đàn có Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, cùng đại biểu cấp cao hai nước và các doanh nghiệp hàng đầu đến từ hai quốc gia. Ảnh: Phạm Bằng

Khi đi vào hoạt động, dự án không chỉ góp phần cung cấp nguồn điện ổn định cho hệ thống quốc gia mà còn tạo lực hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, nâng cao tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của Nghệ An.

Bên cạnh dự án năng lượng, hợp tác giữa Nghệ An và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn SK mở ra hướng đi mới trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trung tâm dữ liệu AI và hạ tầng số.

Theo đó, các bên sẽ phối hợp nghiên cứu tính khả thi, xây dựng kế hoạch phát triển và vận hành dự án; đồng thời hợp tác phát triển thị trường, đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan.

Tập đoàn SK đánh giá Nghệ An là trung tâm quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ, có lợi thế về hạ tầng cảng biển và logistics, phù hợp để phát triển các ngành năng lượng, sản xuất và công nghệ cao.

Trên cơ sở đó, SK Innovation sẽ nghiên cứu các giải pháp năng lượng, trong khi SK Telecom dự kiến phát triển và vận hành trung tâm dữ liệu AI, hướng tới thu hút nhu cầu toàn cầu.

Trước đó, tại buổi hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, hai nước đã thống nhất mở rộng hợp tác trong các ngành công nghiệp chiến lược như năng lượng, trung tâm dữ liệu AI và bán dẫn.

Các thỏa thuận được ký kết lần này được xem là bước cụ thể hóa định hướng hợp tác đó trong khu vực tư nhân, đồng thời góp phần hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.

Đáng chú ý, sáng kiến phát triển mô hình AI “full-stack” của Hàn Quốc tại Việt Nam kỳ vọng sẽ tạo nền tảng kết nối giữa trung tâm dữ liệu, nguồn năng lượng ổn định và hệ sinh thái phát triển AI, qua đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại diễn đàn, cộng đồng doanh nghiệp hai nước cũng tập trung trao đổi về các lĩnh vực ưu tiên như năng lượng sạch, công nghệ cao, hạ tầng số và liên kết chuỗi giá trị, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trong thời gian tới.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn