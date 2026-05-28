Hơn 2.500 thí sinh Nghệ An thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Thí sinh dự thi đông nhất từ trước tới nay

Nguyễn Khánh Linh (Trường THCS Hưng Bình, phường Thành Vinh) và Trịnh Khánh Linh (Trường THCS Hà Huy Tập, phường Vinh Phú) cùng thi vào lớp chuyên tiếng Hàn. Dù học khác trường, nhưng cả 2 quen biết trong lớp học thêm tiếng Anh và thành bạn thân của nhau.

Hai nữ sinh cho biết, lớp chuyên tiếng Hàn có hơn 180 hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó chỉ có 2 bạn thi môn chuyên là tiếng Hàn, còn lại đều thi môn tiếng Anh.

Bước vào kỳ thi có tính cạnh tranh cao “với các bạn thí sinh đều giỏi”, 2 bạn Khánh Linh chúc nhau thi tốt để đạt được ước mơ trở thành bạn cùng lớp 10 Trường chuyên Phan Bội Châu.

Hai thí sinh Nguyễn Khánh Linh và Trịnh Khánh Linh cùng dự thi vào lớp chuyên tiếng Hàn. Ảnh: Hồ Lài

Không ở vùng đô thị, cũng không đến từ trường trọng điểm chất lượng cao, cậu học trò Lê Văn Úc là học sinh Trường THCS Đại Sơn – vùng nông thôn khó khăn ở xã Bạch Hà, Nghệ An dự thi vào lớp chuyên Tiếng Anh. Em cho biết bản thân rất hồi hộp vì đây là một trong những lớp chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất và chiếm phần lớn thí sinh ở vùng trung tâm, thuận lợi.

Học trường làng, gần nhà không có trung tâm tiếng Anh, thời gian qua Lê Văn Úc chủ yếu học thêm với giáo viên ở trường và tự học ở nhà. Em có đăng ký một số lớp trực tuyến để có nguồn đề thi, rèn luyện kỹ năng làm bài.

“Hè năm trước, em xin bố mẹ xuống Vinh học thêm ở trung tâm 1 tháng, thuê phòng ở trọ. Em rất thích tiếng Anh nên mong muốn thi chuyên để thử sức và có cơ hội được học ở ngôi trường chuyên mơ ước. Trước đó, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, môn tiếng Anh em tự chấm được 9,5 điểm”, Lê Văn Úc nói.

Năm nay, có hơn 2.500 thí sinh dự thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, đông nhất từ trước tới nay. Ảnh: Hồ Lài

Theo tổng hợp từ Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, kỳ thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm 2026 có 2.518 hồ sơ đăng ký dự thi, tăng gần 800 hồ sơ so với năm 2025 và nhiều nhất từ trước tới nay.

Trong các lớp chuyên, Ngữ văn vẫn là lớp có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất với 409 em. Kế đó là lớp chuyên Toán với 357 em, Hóa học 215 em, Tiếng Anh 191 em, Vật lí 188 em, Tin học 115 em, Sinh học 166 em, Lịch sử 84 em và Địa lý 85 em.

Thí sinh dự thi môn chuyên Tin tại phòng máy tính. Ảnh: Hồ Lài

Một trong những điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay khi lần đầu tiên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tuyển sinh các lớp chuyên ngữ với 2 môn gồm môn Tiếng Anh và môn chuyên.

Qua tổng hợp, lớp chuyên Tiếng Trung là lớp có số lượng học sinh đăng ký dự thi bằng môn chuyên cao nhất với 61 em đăng ký dự thi Tiếng Trung và 85 em đăng ký dự thi bằng Tiếng Anh.

Ở lớp chuyên Tiếng Pháp, có 43 em dự thi bằng Tiếng Pháp và 80 em dự thi bằng Tiếng Anh.

Lớp chuyên Tiếng Nhật, có 5 em dự thi bằng Tiếng Nhật và 88 em dự thi bằng Tiếng Anh.

Lớp chuyên Tiếng Nga có 13 em dự thi bằng Tiếng Nga và 152 em dự thi bằng Tiếng Anh.

Ở lớp chuyên Tiếng Hàn, chỉ có 2 em đăng ký dự thi bằng Tiếng Hàn và 180 em đăng ký dự thi bằng Tiếng Anh.

Đổi mới trong quá trình ra đề, coi thi, chấm thi

Theo kế hoạch tuyển sinh, năm học 2026-2027 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tuyển sinh 15 lớp chuyên gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hàn (mỗi môn 1 lớp).

Riêng lớp chuyên Toán sẽ tuyển 2 lớp gồm lớp chuyên Toán 1 và lớp chuyên Toán 2.

Như vậy, dù số lượng thí sinh dự thi tăng cao, nhưng chỉ tiêu vào trường vẫn giữ nguyên với 15 lớp chuyên, mỗi lớp 35 em, nên tỷ lệ cạnh tranh cũng cao hơn so với các năm trước.

Với số thí sinh dự thi đông, nhưng chỉ tiêu lớp chuyên không đổi, kỳ thi năm nay được đánh giá có tính cạnh tranh cao. Ảnh: Hồ Lài

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2026-2027 sẽ được tổ chức theo hình thức thi tuyển với các môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) và 1 môn chuyên. Trong đó, điểm các môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ được sử dụng từ kết quả Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Đối với đề thi môn chuyên, các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận; môn Ngoại ngữ chuyên gồm tự luận, trắc nghiệm và nghe hiểu; môn Tin học thi lập trình trên máy tính.

Điểm các bài thi được tính theo thang điểm 10, trong đó, các môn không chuyên tính hệ số 1, môn chuyên tính hệ số 3. Thời gian làm bài đối với các môn chuyên là 150 phút.

Năm nay, lãnh đạo, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu không tham gia công tác coi thi, Sở GD&ĐT Nghệ An huy động cán bộ coi thi từ các trường THPT khác trên địa bàn. Ảnh: Hồ Lài.

Trao đổi về công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm nay, ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An thông tin, năm nay Sở triển khai nhiều quy định mới, nhằm bảo đảm tính khách quan, công bằng và minh bạch, chặt chẽ trong toàn bộ quy trình từ ra đề, coi thi đến chấm thi.

Theo đó, lãnh đạo, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu không tham gia công tác coi thi. Việc tổ chức coi thi được thực hiện độc lập nhằm bảo đảm khách quan trong kỳ thi tuyển sinh.

Đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi. Ảnh: Hồ Lài

Ở khâu ra đề thi, Sở GD&ĐT mời các trường chuyên và một số trường đại học ngoài tỉnh để xây dựng đề thi. Mỗi môn thi có 4 giáo viên tham gia ra đề độc lập.

Sau đó tổ chức bốc thăm, mỗi giáo viên ra đề được chọn 25% số câu hỏi để ghép thành đề thi chính thức. Cách làm này nhằm tăng tính bảo mật, hạn chế tối đa việc lộ lọt đề thi và bảo đảm chất lượng tuyển chọn.

Trong công tác chấm thi, cán bộ quản lý, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và cán bộ Sở GD&ĐT không trực tiếp tham gia chấm thi. Thay vào đó, Sở điều động đội ngũ giáo viên cốt cán, giáo viên giỏi của các trường THPT khác trong tỉnh tham gia chấm thi độc lập.

Quá trình chấm thi được tổ chức cách ly, có lực lượng công an giám sát nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn, khách quan.

Những đổi mới trong quy trình ra đề, coi thi, chấm thi bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan lựa chọn đúng những học sinh có năng lực vào học tại trường chuyên. Ảnh: Hồ Lài

Đối với những bài thi lệch điểm (giữa các vòng chấm) hoặc nằm trong phổ điểm dự kiến trúng tuyển, Sở sẽ mời giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tham gia chấm phúc tra, kiểm tra lại bài thi trong điều kiện cách ly theo quy định.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, toàn bộ quy trình từ ra đề thi, coi thi đến chấm thi đều được tổ chức theo hướng độc lập. Cán bộ Sở GD&ĐT và cán bộ quản lý Trường THPT chuyên Phan Bội Châu không tham gia trực tiếp vào các khâu trọng yếu nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, minh bạch và lựa chọn đúng những học sinh có năng lực vào học tại trường chuyên.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại