Đại biểu đề xuất miễn 1 năm tiền đóng bảo hiểm y tế tự nguyện cho người dân các tỉnh bị bão lũ

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 2-12, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Và chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035.

Gánh nặng chi phí điều trị vẫn là rào cản lớn nhất đối với người bệnh

Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) bày tỏ nhất trí về các chính sách mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm gánh nặng tài chính y tế cho người dân tại dự thảo nghị quyết.

Bà cho hay cử tri phản ánh gánh nặng chi phí điều trị vẫn là rào cản lớn nhất đối với người bệnh.

Nhiều loại thuốc thế hệ mới - như thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch - đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong điều trị, giúp kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng sống. Tuy nhiên, chi phí cao khiến nhiều bệnh nhân không thể tiếp cận điều trị tối ưu.

Thống kê cho thấy tiền thuốc luôn chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí khám chữa bệnh, hiện khoảng 33% (giảm từ mức 40-50% những năm trước).

Do đó bà kiến nghị cập nhật danh mục thuốc kịp thời, nhất là với các loại thuốc điều trị ung thư, thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ mới, để giảm chi tiền túi của người dân, đảm bảo quyền lợi cho hơn 95,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế hiện nay.

Bà cho rằng nên ưu tiên các thuốc có bằng chứng lâm sàng mạnh, hiệu quả được chứng minh rõ ràng; danh mục được cập nhật một cách linh hoạt và theo kịp tiến bộ y học quốc tế.

Đồng thời gắn việc mở rộng danh mục với cơ chế đánh giá hiệu quả - chi phí, đảm bảo việc chi trả vừa căn cơ, vừa bền vững.

Bà đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm có chính sách đặc thù, đột phá để miễn phí một năm tiền đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện tại các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lụt trong thời gian vừa qua.

"Hiện nay Nhà nước đã có chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh. Như vậy, nếu bảo hiểm y tế cũng được cấp miễn phí, an sinh xã hội sẽ được bảo đảm, chăm sóc sức khỏe cho người dân được nâng cao", bà Tú Anh đề nghị.

Đại biểu nêu trong bối cảnh số ca ung thư tăng nhanh, dược chất phóng xạ giữ vai trò quan trọng. Tuy nhiên, tiềm năng lớn đang bị giới hạn bởi những nút thắt về hạ tầng kỹ thuật. Lò phản ứng Đà Lạt đã cũ, công suất nhỏ.

Việt Nam vẫn phải phụ thuộc vào nhập khẩu nhiều đồng vị quan trọng... Đồng thời thiếu các chuyên gia có kinh nghiệm sâu về cả ba lĩnh vực: hóa phóng xạ, dược chất phóng xạ và sinh học phóng xạ.

Từ đó bà kiến nghị đẩy nhanh việc xây dựng lò phản ứng nghiên cứu đa mục tiêu mới nhằm nâng cao năng lực tự chủ sản xuất đồng vị quan trọng.

Đầu tư thành lập các trung tâm tổng hợp đạt chuẩn GMP, tập trung vào nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tổng hợp các đồng vị trị liệu thế hệ mới (như 68 Ga và 177 Lu).

Xây dựng khung pháp lý đặc thù, linh hoạt cho việc cấp phép, sản xuất, vận chuyển thuốc phóng xạ và quản lý chất thải phóng xạ.

Tăng cường hợp tác với các nước có nền công nghiệp hạt nhân phát triển (như Nga, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, các nước châu Âu) để chuyển giao công nghệ nghiên cứu, sản xuất các thuốc phóng xạ mới.

Đồng thời đào tạo đội ngũ chuyên gia chất lượng cao nhằm nhanh nội địa hóa sản phẩm, giảm giá thành, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng một cách tích cực và hiệu quả.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc - Ảnh: GIA HÂN

Tập trung khám sức khỏe định kỳ theo nhóm đối tượng, có lộ trình ưu tiên

Đại biểu Đặng Bích Ngọc (Phú Thọ) cho hay dự kiến từ năm 2026 người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần theo nhóm đối tượng và lộ trình ưu tiên.

Tuy nhiên, trước mắt cần tập trung khám sức khỏe định kỳ theo nhóm đối tượng và có lộ trình ưu tiên theo thứ tự.

Cụ thể, dự thảo nghị quyết nên đưa vào nhóm đối tượng được ưu tiên đầu tiên để thực hiện khám sức khỏe định kỳ từ năm 2026. Bao gồm nhóm người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhóm người yếu thế...

Bà đề nghị dự thảo cần có quy định thật rõ ràng, cụ thể và phải có lộ trình chuẩn bị. Bởi hiện nay mạng lưới y tế cơ sở tại các địa phương còn rất khó khăn, chưa đồng đều giữa các nơi, vùng miền trong cả nước.

Bà dẫn chứng, khi đoàn đại biểu Quốc hội đi khảo sát việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thấy các trạm y tế xã, phường còn rất nhiều khó khăn về đội ngũ y, bác sĩ, cơ sở vật chất trang thiết bị không đáp ứng yêu cầu khám bệnh.

Có những máy móc, thiết bị đã quá cũ, chỉ mang tính chất hình thức để đảm bảo các tiêu chí theo quy định mà không dùng được, không có bác sĩ sử dụng, do đó rất lãng phí, khó có thể đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho người dân.

Do vậy đề nghị giao Chính phủ tiếp tục ban hành định mức chi, cơ chế phù hợp và có lộ trình thực hiện ưu tiên đầu tư về con người, cơ sở vật chất ở những nơi điều kiện khó khăn.

Đại biểu Dương Khắc Mai (Lâm Đồng) cho rằng quy định về lộ trình tăng mức hưởng và tiến tới miễn viện phí, cần cụ thể hóa rõ hơn lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn 3 - 5 năm, gắn với các chỉ tiêu về cân đối quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước. Bởi thực tiễn cho thấy nhu cầu khám chữa bệnh tăng rất nhanh theo tốc độ già hóa dân số và gia tăng bệnh không lây nhiễm. Nếu không thiết kế lộ trình đủ chặt chẽ, có thể dẫn đến nguy cơ mất cân đối quỹ bảo hiểm y tế trung và dài hạn.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ