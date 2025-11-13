Tăng cường quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị tại Nghệ An

Động thái này được đưa ra sau khi ghi nhận nhiều công trình, dự án đầu tư xây dựng trên các tuyến đường chính đô thị của thành phố Vinh (cũ) và khu vực lân cận có hình thức kiến trúc, quy mô, chiều cao và khoảng lùi không đồng nhất, dẫn đến tình trạng lộn xộn và ảnh hưởng đến cảnh quan kiến trúc đô thị, cũng như định hướng phát triển không gian trong tương lai.

Tại Văn bản trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Xây dựng và các UBND phường liên quan để đảm bảo phát triển đô thị đồng bộ, văn minh, và hiện đại.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Cửa Lò và các đơn vị liên quan tăng cường tham mưu, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản lý công trình, dự án; đảm bảo công trình phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Cùng với đó, thực hiện nghiêm việc quản lý kiến trúc, khống chế chiều cao và khoảng lùi công trình đồng nhất trên từng tuyến phố.

Rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng các công trình trên các tuyến đường chính đô thị, các trục hướng tâm và khu vực hai bên đường 72m (đoạn từ đường Lê Nin đến đường tránh Quốc lộ 1). Đồng thời, tham mưu ban hành Quy chế quản lý kiến trúc đô thị trên địa bàn thành phố Vinh (cũ) và khu vực lân cận, đề xuất các nguyên tắc, tiêu chí định hướng kiến trúc chủ đạo cho các trục không gian chính của đô thị Vinh, nhằm thống nhất trong công tác cấp phép xây dựng, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; hoàn thành trước ngày 20/11/2025.

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý thiết kế đô thị và tổ chức tuyển chọn ý tưởng thiết kế kiến trúc cho các khu vực trọng điểm (giao lộ lớn, cửa ngõ, quảng trường, trục trung tâm,...). Phối hợp cung cấp thông tin về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho Sở Tài chính trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án.

UBND các phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc, Cửa Lò cần nâng cao trách nhiệm trong công tác thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng tại địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan trong việc cung cấp thông tin và tham gia ý kiến. Tăng cường kiểm tra, giám sát trật tự xây dựng, kịp thời phát hiện và xử lý các công trình xây dựng sai quy hoạch, sai Giấy phép, không đảm bảo yêu cầu về khoảng lùi, tầng cao, kiến trúc mặt đứng.

