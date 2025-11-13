Những cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể tại Nghệ An sẽ được tặng nhẫn vàng

Sự kiện lễ cưới tập thể do Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn Nghệ An trực tiếp phối hợp tổ chức.

Mục đích của sự kiện nhằm phát huy truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá; tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, người lao động về ý nghĩa của việc thực hiện nếp sống văn minh trong cưới hỏi.

Ông Kha Văn Tám, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Ảnh: Bá Thăng.

Đồng thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn hoặc có lý do khách quan chưa thể tổ chức lễ cưới theo phong tục truyền thống, giúp công nhân lao động xây dựng mái ấm gia đình, yên tâm làm việc, tiết kiệm tài chính, góp phần xây dựng đời sống văn hoá mới.

Ban tổ chức đặt ra yêu cầu việc tổ chức lễ cưới phải đảm bảo vui tươi, ấm áp, tiết kiệm, an toàn và để lại ấn tượng tốt đẹp. Đồng thời tuân thủ quy định về hôn nhân – gia đình, góp phần xây dựng văn hoá và con người Việt Nam.

Đối tượng là nam, nữ thanh niên lao động, đoàn viên công đoàn. Họ phải đủ tiêu chí là cặp đôi hoặc 1 trong 2 người là đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt tại các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp của hệ thống Công đoàn tỉnh Nghệ An, có thời gian tổ chức công công đoàn đủ từ 6 tháng liên tục trở lên tính đến 11/2025.

Cặp đôi yêu nhau, xác định tiến tới hôn nhân mà chưa có điều kiện tổ chức lễ cưới; hoặc cặp đôi đã ký kết hôn nhưng vì lý do khách quan chưa có điều kiện tổ chức.

Tại lễ cưới, các cặp đôi tham gia lễ cưới tập thể sẽ được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 1 cặp nhẫn cưới (giá trị 1 chỉ vàng 9999), hoa cô dâu, bánh cưới, 2 bàn tiệc ngọt, trang điểm, chụp ảnh, quay phim, một bộ chăn màn. Cùng với đó, các cặp đôi được hỗ trợ thuê 1 bộ váy cưới cho cô dâu và 1 bộ comple cho chú rể, mỗi cặp đôi được tặng 1 bộ ảnh cưới.

Song song với đó, các cặp đôi có trách nhiệm chấp hành đầy đủ các quy định của ban tổ chức, đồng thời đóng ký quỹ trách nhiệm 2 triệu đồng. Sau đó ban tổ chức hoàn lại số tiền này khi hoàn thành lễ cưới tập thể. Trường bất khả kháng, các cặp đôi có thể trao đổi trực tiếp với ban tổ chức trước lễ cưới 15 ngày.

Trao đổi với phóng viên, sáng 13/11 ông Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, cho biết thời gian chuẩn bị tổ chức từ 10/11 đến 30/11. Hồ sơ được gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 15/11 để xét chọn. Trên cơ sở các đơn vị đã đăng ký (có 16 cặp đôi), Ban thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ thẩm định hồ sơ và xét chọn các cặp đôi tham gia lễ cưới.

Địa điểm dự kiến tổ chức sự kiện diễn ra tại Nhà khách Nghệ An, thời gian cuối tháng 12/2025. “Kinh phí chi từ nguồn tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh và từ các nguồn vận động xã hội hoá. Đây là lần đầu tiên một sự kiện lễ cưới tập thể cho công nhân lao động tại Nghệ An”, ông Tám thông tin thêm.

Tác giả: Bá Thăng - CTV Hải Chi

Nguồn tin: Báo VOV