Tạm đình chỉ tài xế xe buýt rượt đuổi nhau trên quốc lộ 1

Lực lượng cảnh sát giao thông triệu tập hai tài xế xe buýt tới đơn vị để làm rõ, xử lý - Ảnh: TÂM PHẠM

Chiều 3-7, thông tin tới Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Trạm cảnh sát giao thông 5-1 Diễn Châu, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã triệu tập hai tài xế xe buýt liên quan tới clip rượt đuổi, chèn ép nhau trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Diễn Châu để xử lý.

Trước đó trên mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip về việc hai chiếc xe buýt rượt đuổi, chèn ép nhau trên quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu vào ngày 2-7.

Trong đoạn clip ghi lại chiếc xe buýt của Hãng Đông Bắc chạy phía trước xe buýt Hãng Thạch Thành trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Dù xe buýt Thạch Thành nhiều lần ra tín hiệu đèn xin vượt nhưng xe buýt Đông Bắc liên tục chèn ép khiến xe buýt Thạch Thành không vượt lên được.

Video hai xe buýt rượt đuổi trên quốc lộ, nhiều người bất bình

Sự việc diễn ra trên quãng đường dài gần 1km trong khu vực đường cảnh báo đông dân cư, khiến nhiều người đi đường sợ hãi, bức xúc.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đã triệu tập hai tài xế và hai phương tiện liên quan.

Trong đó tài xế Lê Tuấn H. (31 tuổi, ngụ phường Hà Huy Tập, TP Vinh) là người lái xe buýt Hãng Đông Bắc và tài xế Lê Thanh T. (40 tuổi, quê xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An) chạy xe buýt Hãng Thạch Thành.

Làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu hai tài xế khai nhận nguyên nhân dẫn đến sự việc hai xe chèn ép nhau như trong đoạn clip ghi lại là do xuất phát từ việc tranh giành khách giữa hai xe.

Hai tài xế nhận thức được hành vi này là do "bột phát".

Một cán bộ xử lý vi phạm cho hay đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc. Với hành vi chạy ô tô chèn ép, lạng lách trên quốc lộ, tài xế xe buýt có thể bị xử phạt 10-12 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 2-4 tháng.

Trong khi đó đại diện Hãng xe buýt Đông Bắc cho hay sau khi nhận được phản ánh, đơn vị đã yêu cầu tài xế tường trình sự việc, đồng thời tạm đình chỉ công việc tài xế này và sẽ xử lý nghiêm theo nội quy công ty. Một số bạn đọc của Tuổi Trẻ Online cũng đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi của hai tài xế rượt đuổi, chèn ép nhau để đảm bảo an toàn tính mạng cho hành khách trên xe lẫn người tham gia giao thông.

