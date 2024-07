Thót tim cảnh 2 xe buýt rượt đuổi nhau trên đường quốc lộ ở Nghệ An

Hai xe buýt lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1A. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 3/7, lãnh đạo Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệu tập tài xế 2 xe buýt có hành vi lạng lách, đánh võng lên trụ sở để làm việc.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip về việc 2 chiếc xe buýt rượt đuổi nhau trên Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Diễn Châu) xảy ra vào ngày 2/7.

Theo nội dung clip, xe buýt biển kiểm soát (BKS) 37B-014.60 của hãng Đông Bắc chạy phía trước xe buýt BKS 37B-018.35 của hãng Thạch Thành.

Dù xe buýt Thạch Thành nhiều lần ra tín hiệu đèn xin vượt nhưng xe buýt Đông Bắc liên tục đánh võng, chèn ép khiến xe buýt Thạch Thành không vượt lên được.

Sự việc được camera hành trình của người đi đường ghi lại. Clip: Thái Quảng

Sự việc diễn ra trên đoạn đường dài gần 1km trong khu vực đường có biển báo đông dân cư.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ bất bình trước hành vi coi thường pháp luật, coi thường tính mạng hành khách và người tham gia giao thông của các tài xế.

2 tài xế cùng phương tiện tại Trạm CSGT Diễn Châu vào sáng nay.

Theo lãnh đạo Trạm CSGT Diễn Châu, bước đầu 2 tài xế trình bày nguyên nhân do quá trình tranh giành khách, rồi xảy ra xích mích dẫn đến sự việc trên.

Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn