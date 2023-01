Tạm đình chỉ nhân viên bảo vệ ở Yên Tử nhảy lên nắp capo xe của du khách

Chiều 28/1, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đã tạm đình chỉ công tác đối với nhân viên bảo vệ có hành vi nhảy lên nắp capo xe của du khách khi đến Yên Tử.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ về hình ảnh một nhân viên bảo vệ của Công ty CP Phát triển Tùng Lâm trong quá trình điều hành phương tiện vào bãi gửi xe đã có hành vi nhảy lên nắp capo xe của du khách. Sau khi clip được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng.

Hình ảnh nhân viên an ninh nhảy lên nắp capo xe của du khách khi vào Yên Tử. (Ảnh cắt từ clip).

Theo báo cáo giải trình của Công ty CP Phát triển Tùng Lâm gửi UBND TP Uông Bí, khoảng 12h30 ngày 25/1 (tức mùng 4 Tết), nhân viên thuộc Tổ an ninh trật tự là ông Cù Mạnh Hùng đang thực hiện nhiệm vụ chỉ dẫn khách và phân luồng phương tiện tại ngã ba bến xe Hạ Kiệu 2 thì có hai ô tô loại 5 chỗ di chuyển không theo chỉ dẫn.

Tại thời điểm đó, lượng xe trong bến Hạ Kiệu 1 đã quá tải, nên nhân viên bảo vệ mới hướng dẫn các phương tiện giao thông di chuyển vào bến xe Hạ Kiệu 2 để tránh ùn tắc.

Mặc dù nhân viên an ninh đã hướng dẫn phân luồng theo đúng quy định của bến, nhưng tài xế nhất quyết không thực hiện mà cố tình đi vào bến xe Hạ Kiệu 1.

Do đó, nhân viên an ninh đã có chặn lại nhắc nhở làm theo hướng dẫn, nhưng tài xế không hợp tác và có hành động tiến xe lao vào nhân viên an ninh, có nguy cơ gây nguy hiểm cho nhân viên an ninh đang trực tiếp làm nhiệm vụ và du khách đang lưu thông trên tuyến đường.

Do sự việc xảy ra bất ngờ, nên nhân viên an ninh đã không kiềm chế được và có cách ứng xử không đúng mực dẫn đến có hành động nằm lên nắp capo xe ô tô để ngăn xe lại, nên đã gây hình ảnh phản cảm trong clip được đăng tải trên mạng xã hội.

Khi nhận được thông tin, quản lý Tổ an ninh trật tự là ông Nguyễn Văn Nghĩa đã có mặt để xử lý sự việc, xin lỗi lái xe và hành khách trên xe; hỗ trợ du khách xuống tại chỗ và hướng dẫn xe quay vào vị trí đỗ xe trong bến Hạ Kiệu 2. Do đó, tài xế và hành khách đã làm theo hướng dẫn của Tổ an ninh trật tự.

Tường trình của doanh nghiệp cũng khẳng định, ngay cuối giờ cùng ngày, Ban lãnh đạo Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đã tổ chức cuộc họp để tổng hợp các thông tin liên quan và nghe nhân viên an ninh Cù Mạnh Hùng báo cáo sự việc.

Ngay sau khi xem xét sự việc và bản thân nhân viên Cù Mạnh Hùng đã nghiêm túc nhận thức được hành động của mình chưa chuẩn mực, không đúng quy định được đào tạo về ứng xử văn hóa của doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp và điểm đến Yên Tử.

Do đó, để đảm bảo việc được xử lý một cách khách quan, có tính răn đe, trước mắt Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đã tạm thời đình chỉ công tác đối với nhân viên Cù Mạnh Hùng và sẽ xem xét hình thức kỷ luật trong thời gian tới.

Thông tin thêm với PV Dân trí tối 28/1, lãnh đạo Công ty CP Phát triển Tùng Lâm cũng khẳng định, đơn vị sẽ rút kinh nghiệm và chú trọng hơn nữa công tác đào tạo văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng giao tiếp của đội ngũ nhân viên.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí