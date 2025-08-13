Sập bờ taluy, 1 du khách tử vong, 1 người đang mất tích

Nhận được tin báo, ngay trong mưa lớn, lực lượng chức năng đã tới hiện trường, khẩn trương đào bới lớp đất đá để tìm kiếm các nạn nhân. Sau ít phút, 1 nạn nhân đã được tìm thấy và được chuyển ngay tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Bờ taluy sập đổ vùi lấp 2 du khách.

Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, du khách này đã tử vong trước khi tới bệnh viện.

Hiện Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang huy động hàng chục CBCS đào bới lớp đất đá tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân còn lại. Do trời tối, công tác tìm kiếm cứu nạn đang gặp nhiều khó khan. Danh tính của cả hai 2 khách gặp nạn vẫn chưa được xác định.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở các phường thuộc TP Đà Lạt cũ ngập cục bộ.

Chiều 12/8, trên địa bàn các phường của TP Đà Lạt cũ có mưa lớn kéo dài gây ngập lụt cục bộ tại nhiều khu vực trũng thấp, mương suối. Tuy nhiên, khi mưa tạnh, nước cũng rút rất nhanh, hiện cuộc sống của những gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa lũ đã trở lại bình thường.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn