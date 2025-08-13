Xác minh 2 người mặc áo xe ôm công nghệ đánh nhau giữa đường

Tối 12-8, cộng đồng mạng lan truyền video 2 người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ dùng tay, chân đánh nhau tới tấp. Video được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội Facebook, gây bức xúc.

Hình ảnh ghi lại.

Video cho thấy 2 người đàn ông vật nhau dưới nền đường, liên tục dùng tay, chân tác động vật lý lẫn nhau, người chứng kiến khiếp vía.

Đáng nói, khi đứng lên, họ còn dùng nón bảo hiểm choảng lên đầu nhau. Dù được người dân can ngăn song họ vẫn đánh nhau.

Vụ việc được xác định xảy ra trên đường D5, phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM (phường 25, quận Bình Thạnh).

Lực lượng phường Thạnh Mỹ Tây bước đầu nắm thông tin trên mạng xã hội, đang xác minh, mời những người liên quan xử lý.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động