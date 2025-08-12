Thi thể nạn nhân M.V.L. đã được đưa vào bờ làm thủ tục để bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương. (Ảnh: TTXVN phát)



Chiều 12/8, Đồn Biên phòng Hải An (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã phối hợp với địa phương, lực lượng chức năng và người dân tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển khi đang đi đánh cá.

Khoảng 10 giờ, ngày 12/8, thuyền của ông Nguyễn Văn Ngại (sinh năm 1967, trú xã Mỹ Thủy) phát hiện thi thể anh M.V.L (sinh năm 1977, trú thôn Đông Tân, xã Mỹ Thủy) nổi trên mặt nước, cách bờ khoảng 5 hải lý, gần khu vực cảng Mỹ Thủy. Đến 11 giờ 22 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa vào bờ.

Hiện Đồn Biên phòng Hải An phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn tất thủ tục theo quy định, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, phóng viên TTXVN đưa tin, khoảng 7 giờ ngày 10/8, khi đang đánh bắt cá tại khu vực cách bờ khoảng 4 hải lý gần cảng Mỹ Thủy (thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), anh Lê Quang Diển, Tổ trưởng Tổ an ninh trật tự thôn Thuận Đầu, phát hiện một chiếc thuyền trôi dạt.

Qua kiểm tra, anh xác định đây là thuyền đánh cá của anh M.V.L, xuất bến lúc 2 giờ cùng ngày. Thời điểm phát hiện, trên thuyền không có người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Hải An đã tham mưu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Mỹ Thủy phối hợp với các lực lượng chức năng, Tổ an ninh, Tổ tự quản tàu thuyền trên địa bàn và khu vực lân cận triển khai công tác tìm kiếm ngư dân mất tích.../.

Tác giả: Thanh Thuỷ

Nguồn tin: vietnamplus.vn