Phát hiện người phụ nữ tử vong trong căn nhà khóa trái

Ngày 13/8, Công an phường Tây Thạnh, TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường căn nhà 1 trệt, 1 lầu trên đường Nguyễn Hữu Tiến để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bà N.T.K.C. (SN 1972).

Công an phường tiếp cận căn nhà nhưng cửa nhà khóa trái.

Cảnh sát cứu hộ được điều động đến hiện trường.

Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, con trai bà C. đến tìm mẹ nhưng cửa khóa trái, gọi điện, đập cửa không ai trả lời, sinh nghi, con trai bà C. nhờ hàng xóm trèo qua lan can kiểm tra giúp. Tại đây, hàng xóm phát hiện bà C. nằm bất động cạnh cửa sổ nên gọi điện báo với Công an.

Cảnh sát cứu hộ phá cửa thì phát hiện bà C. tử vong bên trong.

Nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Tổ Cảnh sát chữa cháy và CNCH đã tiếp cận hiện trường phá cửa căn nhà và vào sâu bên trong thì phát hiện bà C. đã tử vong. Được biết, bà C. sống một mình tại căn nhà này, chồng và con trai bà C. sống ở một nơi khác.

