Tạm cấm phương tiện lưu thông trên cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn

7 giờ 15 phút, ngày 4/2, Cục Cảnh sát giao thông phát đi thông báo khẩn về việc tạm thời cấm phương tiện lưu thông trên một số đoạn tuyến cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn do sương mù dày đặc. Đây là lần đầu tiên Cảnh sát giao thông thực hiện cấm đường do sương mù.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, hiện nay, trên tuyến cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn xuất hiện sương mù dày, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã tạm thời cấm đường để bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông. Cụ thể, chiều vào Thanh Hóa cấm đường từ Km276 đến Km287. Chiều Thanh Hóa đi Hà Nội cấm đường từ Km296 đến nút giao Giao Niêu.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị người tham gia giao thông chủ động theo dõi thông tin; chấp hành hướng dẫn, phân luồng của lực lượng chức năng; lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp.

Tác giả: Chu Thanh Vân

Nguồn tin: Báo Tin tức

