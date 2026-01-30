Thủ tướng: Nỗ lực hoàn thành 5.000km đường cao tốc vào năm 2030

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Phiên họp lần thứ 23

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, với tinh thần Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là phải hành động, chủ trương đúng, triển khai nhanh, thước đo cao nhất là hiệu quả, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải phải triển khai, tiếp tục duy trì các công việc.

Thủ tướng đề nghị rà soát lại những nhiệm vụ đã triển khai, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cụ thể là về tiến độ, phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ, đường cao tốc; rà soát việc kiểm toán, thanh quyết toán theo đúng quy định. Bên cạnh tiến độ còn phải đảm bảo chất lượng, an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, đặc biệt quan tâm đến đời sống của người dân đã nhường đất cho dự án.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự cuộc họp tại Trụ sở Chính phủ

Thủ tướng đề nghị đánh giá việc hoàn thành các dự án đã thông xe kỹ thuật như dự án Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Cao Lãnh - An Hữu, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Lưu ý bên cạnh tiến độ, chất lượng, an toàn vệ sinh... thì phải chống tham nhũng, tiêu cực.

Liên quan đến các tuyến đường ở các địa bàn các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thủ tướng đề nghị phải chú ý phát triển hệ thống giao thông đường bộ vì đặc thù địa bàn miền núi khó khăn; nghiên cứu phát triển hệ thống đường cao tốc ở những địa bàn này để làm thay đổi vùng đất. Thủ tướng cũng cho rằng, các địa phương phải chủ động, tích cực, nỗ lực theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Thủ tướng khẳng định nỗ lực hoàn thành 5.000km đường cao tốc vào năm 2030

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đến năm 2030, phải hoàn thành 5.000 km đường cao tốc, do đó phải có giải pháp phân bổ nguồn lực, chuẩn bị dự án, triển khai ngay với tinh thần "không lãng phí một ngày, không chậm chễ 1 tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động trong một năm".

Với khí thế thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Thủ tướng yêu cầu phải tích cực triển khai ngay các công việc với tinh thần "phiên họp sau phải tốt hơn phiên họp trước, tháng sau phải tốt hơn tháng trước, năm sau tốt hơn năm trước" và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công việc, đề ra giải pháp, không để các công việc bị ách tắc; thanh tra Bộ Xây dựng phải tích cực vào cuộc.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự cuộc họp

Tác giả: Lại Hoa

Nguồn tin: Báo VOV