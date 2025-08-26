Tài xế 'làm loạn' trên đường cao tốc bị tuyên phạt 18 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ

Ngày 26-8, Tòa án Nhân dân khu vực V (Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Trị) mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi, ngụ tại xã Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An) 18 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ."

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 20 phút ngày 27-3, Nguyễn Văn Hùng điều khiển ô tô đầu kéo BKS 37C-168.56 kéo theo rơ-moóc 37R-005.13, lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn, đoạn qua tỉnh Quảng Trị.

Bị can Nguyễn Văn Hùng tại phiên xét xử sơ thẩm về tội "Chống người thi hành công vụ". Ảnh: Do Do

Quá trình tham gia giao thông, Nguyễn Văn Hùng đã vi phạm nhiều quy định như không có giấy phép lái xe, không mang theo giấy tờ xe, điều khiển phương tiện đi vào đoạn đường có biển báo cấm và dương tính với ma túy.

Khi Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục CSGT) ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Nguyễn Văn Hùng đã không chấp hành hiệu lệnh mà tăng tốc bỏ chạy.

Bị cáo nhiều lần điều khiển xe lao thẳng về phía lực lượng chức năng, có hành vi và lời nói chống đối, thách thức, gây nguy hiểm đến tính mạng cán bộ làm nhiệm vụ.

HĐXX nhận định hành vi của Nguyễn Văn Hùng là đặc biệt nguy hiểm, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây mất trật tự an ninh, đe dọa an toàn của lực lượng thi hành công vụ. Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng với mức án nêu trên.

Tác giả: Đ.Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động