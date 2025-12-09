Tài xế xe tải bị xử phạt 6,5 triệu đồng vì cầm dao dọa chém người trên cao tốc

Tài xế cầm dao tự chế, thò ra ngoài cửa xe, nghi dọa chém người khác trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 8-12, thông tin từ Công an xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ký quyết định xử phạt hành chính tài xế Nguyễn Quốc Sĩ (28 tuổi, ngụ xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long) với số tiền 6,5 triệu đồng về hành vi "gây rối trật tự công cộng, có mang theo đồ vật khả năng sát thương".

Cơ quan công an cũng đã thu giữ tang vật là dao tự chế dài 48,5cm.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 17h41 ngày 25-11, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 44 giây, ghi lại cảnh tài xế xe tải biển số TP.HCM chạy trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ hướng từ miền Tây đi TP.HCM.

Khi đến đoạn thuộc ấp Bắc B, xã Bình Trưng (tỉnh Đồng Tháp), xe này vượt lên áp sát chiếc xe khác có người quay clip.

Lúc này, tài xế xe tải hạ kính cửa, dùng tay trái chỉ vào người quay clip, còn tay phải cầm dao tự chế thò ra ngoài đe dọa. Đáng chú ý, tài xế này không thắt dây an toàn trong khi lái xe.

Sau khi đoạn clip xuất hiện, nhiều người bình luận bày tỏ ý kiến bất bình bởi hành vi của tài xế xe tải gây nguy hiểm cho nhiều xe cộ khác đang chạy trên cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau đó Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phối hợp lực lượng liên quan mời làm việc tài xế xe tải vì cầm dao tự chế, liên tục chỉ về phía xe có người đang quay clip chạy song song trên cao tốc.

Cảnh sát giao thông đã mời làm việc đối với tài xế xe tải cầm dao tự chế, thò ra ngoài cửa xe - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tác giả: Hoài Thương

Nguồn tin: tuoitre.vn