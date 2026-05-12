Người đàn ông 40 tuổi tự bơm silicon lỏng vào dương vật.

Các bác sĩ Khoa Nam học – Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) vừa tiếp nhận một trường hợp biến chứng nặng do tự ý bơm silicon lỏng vào dương vật để tăng kích thước.

Bệnh nhân là L.V.H (40 tuổi) nhập viện với tình trạng dương vật biến dạng nghiêm trọng, đau tức kéo dài mỗi khi cương cứng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt tình dục và tâm lý.

Theo lời kể, khoảng 3–4 năm trước, người đàn ông này nghe theo lời truyền miệng từ bạn bè và tự tiêm silicon lỏng vào cơ quan sinh dục với hy vọng cải thiện bản lĩnh đàn ông.

Tuy nhiên, thay vì đạt được hiệu quả thẩm mỹ, bệnh nhân lại phải đối mặt với hàng loạt biến chứng nguy hiểm sau nhiều năm.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện khối tổn thương bao quanh chu vi dương vật, dày khoảng 3–4 mm, vị trí rộng nhất lên tới 3 cm.

Đáng lo ngại hơn, lượng silicon đã tổ chức hóa, bám chặt và hòa lẫn vào da cùng mô dưới da, khiến việc xử lý trở nên đặc biệt phức tạp.

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Thái Hoàng, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, ê-kíp buộc phải cắt bỏ toàn bộ phần tổn thương xơ hóa, đồng thời thực hiện tạo hình bằng vạt da để phục hồi hình dạng và chức năng cho bệnh nhân.

Theo các chuyên gia, silicon lỏng tuyệt đối không được phép sử dụng để tiêm vào cơ thể trong các thủ thuật làm đẹp hay tăng kích thước cơ quan sinh dục.

Chất này có thể gây viêm nhiễm, xơ hóa, biến dạng mô vĩnh viễn, thậm chí ảnh hưởng khả năng sinh sản và chức năng tình dục.

Từ ca bệnh trên, bác sĩ khuyến cáo nam giới không nên tin vào các quảng cáo hoặc phương pháp truyền miệng thiếu cơ sở khoa học.

Khi có nhu cầu can thiệp thẩm mỹ hoặc gặp vấn đề sinh lý, cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được tư vấn và điều trị đúng phác đồ.

Tác giả: Kim Sáng

Nguồn tin: congly.vn