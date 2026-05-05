Tai nạn xe khách nghiêm trọng trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Sáng 5-5, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đồng Nai phối hợp với lực lượng chức năng phường Nhơn Trạch điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây khiến tài xế mắc kẹt tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Vào rạng sáng cùng ngày, xe khách giường nằm do nam tài xế điều khiển chạy trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, hướng từ TPHCM đi TP Đồng Nai.

Khi đến đoạn gần nút giao với đường 319 (phường Nhơn Trạch), xe khách tông vào đuôi xe đầu kéo đang chạy phía trước.

Cú tông mạnh khiến phần đầu xe khách bể nát, biến dạng, tài xế mắc kẹt tử vong tại chỗ. Riêng phụ xe khách được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6), Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai (khu vực 4); Công an phường triển khai công tác cứu người, điều tiết giao thông.

Phụ xe được đưa đi bệnh viện cấp cứu (Ảnh: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn-Công an tỉnh Đồng Nai)

Lực lượng chức năng khuyến cáo các tài xế khi chạy trên cao tốc trong điều kiện đêm tối, tầm nhìn giảm, tuyệt đối phải giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ phía trước, luôn để ý đèn xe, biển báo và các dấu hiệu bất thường trên đường, không chạy quá tốc độ.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động