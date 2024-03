Nhân chứng kể cảnh tượng tang thương vụ tai nạn xe khách 5 người chết

Your browser does not support the video tag.

Video: Hiện trường vụ tai nạn giữa ô tô khách với xe container, 5 người tử vong

Vụ tai nạn giữa xe container và ô tô khách xảy ra lúc rạng sáng 5/3 tại km151 Quốc lộ 2 (thuộc xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) khiến 5 người chết, 10 người bị thương.

Chưa hết bàng hoàng trước vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra trước cửa nhà, ông Đỗ Xuân Thắng (ở xã Tứ Quận) kể, khoảng 1h30, ông đang ngủ thì nghe thấy tiếng động mạnh nên tỉnh giấc.

“Tôi chạy ra ngoài thì thấy tai nạn giữa ô tô khách và xe container. Lúc này, cảnh tượng tang thương lắm, chiếc thùng container đổ nghiêng đè vào nửa chiếc ô tô khách, đồ đạc vương vãi ra ngoài”, ông Thắng kể.

Theo ông Thắng, ngay sau đó, người dân xung quanh gọi xe cấp cứu và hỗ trợ những nạn nhân gặp nạn tại hiện trường.

Ông Đỗ Xuân Thắng kể lại vụ việc.

Còn bà Ngô Thị Toàn (người dân sinh sống gần nơi xảy ra tai nạn) cho biết, khu vực này là “điểm đen” giao thông, hay xảy ra tai nạn. Cách đây 4 ngày cũng có vụ tai nạn, may mắn, hai nạn nhân chỉ bị thương.

“Đoạn đường này là đường cua, bị khuất tầm nhìn, lái xe khó kiểm soát được khi tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm”, bà Toàn nói và cho biết người dân địa phương mong tuyến đường này được mở rộng ra, nắn thẳng lại sẽ hạn chế được tai nạn.

Khoảng 1h30 cùng ngày, lái xe Phan Văn Quý (SN 1983, ở huyện Bắc Quang, Hà Giang) lái xe khách mang biển kiểm soát 23F-000.58 chạy tuyến cố định Hà Giang – Hà Nội, di chuyển trên Quốc lộ 2, hướng Hà Giang – Tuyên Quang.

Khi đi đến xã Tứ Quận (huyện Yên Sơn), xe khách va chạm với xe container biển số 15C-075.26, kéo theo rơ-mooc biển số 15R-008.96 chở lạc khô từ Hải Phòng đi Hà Giang do Lê Văn Tâm (SN 1985, ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương) điều khiển đang đi theo hướng Tuyên Quang – Hà Giang.

Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ (2 nam, 3 nữ), 10 người bị thương được đưa đi cấp cứu (trong đó có tài xế xe khách). Tại hiện trường, cả 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Lực lượng CSGT kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy với 2 tài xế nhưng không phát hiện vi phạm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do xe container đi đến đoạn đường cong, tài xế không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đang đi chiều ngược lại.

Theo thông tin từ dữ liệu đăng kiểm, xe khách BKS 23F-000.58 nhãn hiệu Trameco, sản xuất năm 2020 tại Việt Nam, có niên hạn sử dụng đến năm 2040.

Chủ sở hữu xe khách này là Hợp tác xã vận tải Vị Xuyên (Hà Giang), xe đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đây là xe khách có giường nằm từng thay đổi kết cấu xe và được nghiệm thu.

Số người cho phép chở tối đa 26 người (2 ghế ngồi và 24 giường nằm). Xe được đăng kiểm lần gần nhất ngày 7/6/2023 tại Trung tâm Đăng kiểm 2301S (Hà Giang), có hạn đăng kiểm đến hết ngày 6/6/2024.

Trong khi đó, xe container mang BKS 15C-075.26 nhãn hiệu Freightliner, sản xuất năm 2003 tại Mỹ, niên hạn sử dụng đến năm 2028. Chủ phương tiện là Công ty CP Dịch vụ thương mại và vận tải Thuỳ Dương, địa chỉ tại Lê Chân, Hải Phòng. Số người cho phép chở tối đa 2 người, xe có đăng ký kinh doanh vận tải.

Lần đăng kiểm gần nhất của xe container là 16/10/2023 tại Trung tâm Đăng kiểm 1506D (Hải Phòng), hạn đăng kiểm đến ngày 15/4/2024.

Như vậy, thời điểm xảy ra tai nạn, cả hai phương tiện đều còn hạn kiểm định.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News