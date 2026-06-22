Tai nạn trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, 9 người t.h.ư.ơ.n.g v.o.n.g

Hiện trường vụ tai nạn.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 21/6, xe khách mang BKS 99H-067.xx do anh Nguyễn Tiến N. (SN 1990, trú phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km557+200, đoạn gần nút giao Kỳ Trung, xe va chạm với xe đầu kéo mang BKS 29E-422.xx kéo theo rơ-mooc 29RM-046.xx do anh Nguyễn Văn H. (SN 1989, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) cầm lái.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo đang vận chuyển nhiều khung sắt lớn. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe khách biến dạng, găm chặt vào số hàng hóa mà xe đầu kéo đang chở.

Vụ tai nạn làm 9 người trên xe khách bị thương và được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng điều động phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, tài xế xe khách Nguyễn Tiến N. được xác định đã tử vong do vết thương quá nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Giáo dục & Thời đại