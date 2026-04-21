Xe khách tông xe máy, 2 người tử vong tại chỗ

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 21-4, tài xế Nguyễn Chí Cảm (SN 1977, trú tại phường Hoài Nhơn Đông) điều khiển xe khách của nhà xe Dũng Lệ lưu thông trên Quốc lộ 19 theo hướng Pleiku đi Quy Nhơn.

Khi đến Km 88+400, đoạn qua địa bàn thôn Tân Định, phường An Bình, tỉnh Gia Lai, xe khách đã tông vào chiếc xe máy lưu thông theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe máy là anh V.V.L. và anh Đ.M.H. (cùng trú tại phường An Bình) tử vong tại chỗ.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế Nguyễn Chí Cảm không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy.

Tác giả: Anh Tú

Nguồn tin: Báo Người lao động