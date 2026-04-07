Đi ngược chiều trên quốc lộ, người đàn ông bị xe khách tông chết

Hình ảnh vụ tai nạn giao thông giữa xe máy đi ngược chiều và xe khách khiến người chạy xe máy chết tại chỗ - Ảnh trích xuất từ camera xe khách

Sáng 7-4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe máy đi ngược chiều trên quốc lộ 1, khiến một người chết tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 6-4, tại km1325 quốc lộ 1, đoạn qua phường Bình Kiến, xe máy 78AD-120.xx do ông D.D.Đ. (39 tuổi) điều khiển đi ngược chiều đã xảy ra tai nạn với xe khách giường nằm 34 chỗ biển số 50H-738.xx, lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Cú tông của xe khách khiến ông Đ. chết tại chỗ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Đ. chạy xe máy trên đoạn đường có gắn biển báo "Cấm đi ngược chiều".

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do người điều khiển xe máy vi phạm quy định về chiều lưu thông, không chấp hành hệ thống báo hiệu giao thông.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ