Vợ đau đớn khi nhận tin chồng tử vong trong vụ sập tấm đan cống

Sau nhiều ngày xảy ra sự việc, bà Trần Thị Xuân, trú tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vẫn bần thần không thể tin được chồng mình là ông Đ.V.C., SN 1958 đã qua đời. Ông C. là một trong 2 nạn nhân của vụ tai nạn sập tấm đan cống, trong quá trình thi công cống chui qua đường gom cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, đi qua địa bàn xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Theo đó, vụ tai nạn lao động sập tấm đan cống xảy ra vào lúc 09h30 ngày 8/11, tại vị trí thi công cống hộp thoát nước đường gom dân sinh (Km464+720, bên phải tuyến) thuộc gói thầu XL-01, dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (trên địa bàn xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Hậu quả làm 2 công nhân là ông Đ. V.C. và ông P. N. S., SN 1963, trú tại thôn Thọ Thành, xã Quỳnh Thọ tử vong.

Bà Xuân buồn bã khi nhắc đến sự việc ông C. gặp nạn.

Thời điểm ông C. bị tai nạn, bà Xuân đang đi giúp việc cho một gia đình ở Tp.Vinh. Người phụ nữ này cho biết, trước đó mấy ngày ông C. có gọi điện cho bà thông báo mới nhận đi làm công trình trên tuyến cao tốc Bắc Nam. Nghề chính của ông C. là làm muối, thời gian từ tháng 3 đến tháng 7. Những tháng còn lại, người đàn ông này kiếm thêm việc làm để trang trải cuộc sống.

"Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tôi sốc lắm. Mới ngày trước ông còn gọi điện khoe là đi nhận làm công trình ở huyện Hưng Nguyên. Cả đời ông đã vất vả, giờ ra đi lại đột ngột như thế này. Đau đớn quá”, bà Xuân nghẹn giọng nói.

Ngồi bần thần bên bàn thờ, anh Trần Văn Cường, con trai ông C. nghẹn ngào cho biết, ông C. mới đi làm công trình gần được 3 ngày. “Bố tôi là người cẩn thận. Đi làm ở đâu là ghi chép lại rõ ràng. Theo như trong sổ tay bố ghi lại, thì bố đi làm ngày 22/9 âm lịch tức là ngày 5/11 dương, trong sổ mới ghi đến ngày 7/11. Đến sáng ngày 8/11 thì bố gặp nạn. Sự việc xảy ra bất ngờ quá", anh Cường nói trong tiếng nấc.

Sổ tay ghi chép ngày đi làm của ông C.

“Ông C. là người chịu khó. Năm 2022, ông từng có thời gian đi làm công trình nhưng họ không trả tiền công. Các con khuyên ông đã có tuổi không nên đi làm việc nặng nhọc, nhưng không muốn phiền đến con cháu nên ông vẫn cố đi làm", một người thân cho biết thêm.

Mấy ngày hôm nay, bà con hàng xóm cũng thường xuyên đến nhà ông S. để thắp hương, động viên chia sẻ cùng gia đình. Anh Phạm Ngọc Thế, con trai ông S. cho biết: "Bố tôi làm cho công ty được 3 năm. Vừa rồi gia đình có tý việc nên nghỉ ít ngày. Bố tôi mới trở lại làm được mấy ngày thì xảy ra sự việc. Biết bố có tuổi nên mấy anh chị em có tâm sự với bố làm nốt năm nay thì nghỉ ở nhà. Không ngờ lại xảy ra vụ tai nạn đau lòng như vậy", anh Thế chia sẻ.

Theo báo cáo của Công ty CP đầu tư Phúc Thành Hưng, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ tai nạn là do thời gian vừa qua có mưa kéo dài dẫn đến nền đất xung quanh chân thân móng bị bão hòa, mềm yếu. Mặt khác, công nhân làm việc thiếu thận trọng dẫn đến vụ tai nạn.

Doanh nghiệp đánh giá đây là sự việc ngoài ý muốn của các bên liên quan, cũng là bài học kinh nghiệm cho các đơn vị tham gia dự án trong thời gian tới. Doanh nghiệp đã chỉ đạo tư vấn giám sát và nhà thầu dừng thi công các hạng mục liên quan ở cống thoát nước nêu trên để kiểm tra, rà soát và làm rõ nguyên nhân.

Công ty CP đầu tư Phúc Thành Hưng đã cử đại diện đến chia sẻ, chia buồn với các gia đình có người tử nạn đồng thời sẽ hợp tác với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc, xử lý trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan đúng pháp luật. Bước đầu, các đơn vị đã hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 10 triệu đồng/người.

Tác giả: Minh Tâm - Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn