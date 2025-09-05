Tác dụng bất ngờ của tôm đối với sức khỏe

Giá trị dinh dưỡng trong tôm

Theo nghiên cứu, trong 100g tôm nấu chín có khoảng 99 calo, 24g protein, 0,3g chất béo, 0,2g carbohydrate, 189mg cholesterol và 111mg natri. Bên cạnh đó, tôm còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất như phốt pho, đồng, kẽm, magie, canxi, kali, mangan, i-ốt cùng axit béo omega-3 và omega-6.

Tôm được xem là nguồn thực phẩm bổ sung đạm và khoáng chất quan trọng cho mọi lứa tuổi.

Lợi ích của việc ăn tôm

Tốt cho tim mạch: Dù chứa lượng cholesterol cao, song nhiều nghiên cứu cho thấy, tôm có thể làm tăng cholesterol HDL “tốt” và giảm chất béo trung tính - hai yếu tố giúp giảm nguy cơ bệnh tim.

Chứa chất chống oxy hóa: Tôm giàu astaxanthin - một loại carotenoid có trong tảo, giúp chống viêm, ngăn gốc tự do, bảo vệ tim mạch và cải thiện sức khỏe não bộ, hạn chế nguy cơ thoái hóa thần kinh.

Nguồn đạm dồi dào: Với hàm lượng protein cao nhưng ít chất béo, tôm là lựa chọn lý tưởng cho chế độ ăn lành mạnh, hỗ trợ phát triển cơ bắp và duy trì cân nặng hợp lý.

Những rủi ro cần lưu ý

Dị ứng hải sản: Tôm là tác nhân gây dị ứng phổ biến do chứa protein tropomyosin. Người dị ứng có thể gặp triệu chứng từ ngứa, phát ban đến khó thở, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Nguy cơ tồn dư kháng sinh: Một số tôm nuôi công nghiệp tại nước ngoài có thể được sử dụng kháng sinh trong quá trình nuôi. Tại Mỹ, việc nhập khẩu tôm chứa kháng sinh là bất hợp pháp và được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) kiểm soát chặt chẽ.

Cách chọn và chế biến tôm an toàn

Chọn tôm tươi: Ưu tiên tôm còn sống, vỏ trong mờ, chắc thịt, không có mùi lạ hay đốm đen bất thường. Nên mua tại địa chỉ uy tín.

Chế biến lành mạnh: Các phương pháp như hấp, nướng, xào giúp giữ được giá trị dinh dưỡng. Khi sơ chế, cần loại bỏ chỉ đen (ống tiêu hóa) trên lưng tôm và hạn chế chiên ngập dầu hoặc nấu cùng sốt kem để tránh tăng chất béo bão hòa.

Tôm là thực phẩm giàu đạm, vitamin và khoáng chất, có lợi cho tim và não nhờ omega-3 và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, người bị dị ứng hoặc sử dụng tôm không rõ nguồn gốc có thể đối mặt với rủi ro sức khỏe. Ăn tôm đúng cách, kết hợp chế biến hợp lý sẽ giúp tận dụng tối đa lợi ích từ loại hải sản này.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn