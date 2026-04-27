Theo thông tin từ chính quyền địa phương, sự việc xảy ra tại trang trại của anh Lê Đức Tuấn (SN 1990, trú bản Tân Hương, xã Con Cuông). Vào khoảng 3h sáng ngày 25/4, hệ thống điện trong trang trại bất ngờ bị chập, dẫn đến toàn bộ quạt thông gió và thiết bị làm mát ngừng vận hành.

Sự cố hi hữu khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt. (Ảnh Nguyễn Ngọc)

Thời điểm xảy ra sự cố trùng với đợt nắng nóng kéo dài tại khu vực. Việc mất điện đột ngột khiến nhiệt độ trong chuồng nuôi tăng cao, đàn gà không được làm mát kịp thời, dẫn đến sốc nhiệt và chết hàng loạt chỉ trong thời gian ngắn.

Chia sẻ về sự việc, anh Tuấn cho biết trang trại đang nuôi khoảng 10.000 con gà thịt, trong đó hơn 5.000 con đã chết, chủ yếu tại hai khu chuồng. Số gà này đã được nuôi hơn 2 tháng, mỗi con nặng trung bình khoảng 2kg.

“Khoảng 3h tôi phát hiện mất điện, chạy ra kiểm tra thì hệ thống quạt đã dừng, gà dồn lại và thở dốc. Chỉ trong thời gian rất ngắn, nhiều con lăn ra chết, tôi không kịp xoay xở”, anh Tuấn xót xa kể lại.

Ước tính, mỗi con gà có giá khoảng 150.000 đồng, tổng thiệt hại lên đến gần 750 triệu đồng gần như toàn bộ vốn liếng của gia đình. Hiện vẫn còn khoảng 2.000 con chưa kịp xử lý, gia đình đang nhờ người dân địa phương hỗ trợ tiêu thụ với giá thấp nhằm giảm bớt thiệt hại.

Ông Lương Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Con Cuông, xác nhận vụ việc và cho biết chính quyền đã cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản, đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn để kiểm đếm, đánh giá mức độ thiệt hại.

“Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, chúng tôi sẽ căn cứ các quy định hiện hành để xem xét hỗ trợ cho gia đình nếu đủ điều kiện”, ông Hùng cho biết.

Bà Vi Thị Xướng, Bí thư Chi bộ bản Tân Hương, cho hay gia đình anh Tuấn đã có nhiều năm gắn bó với nghề chăn nuôi gà. Sự cố bất ngờ lần này không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của cả gia đình.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân cụ thể của sự cố, đồng thời khuyến cáo các hộ chăn nuôi tăng cường kiểm tra hệ thống điện, đặc biệt trong thời điểm thời tiết nắng nóng, nhằm hạn chế những rủi ro tương tự.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn