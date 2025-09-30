Hàng chục nghìn con gà chết sau bão, nhiều chủ trại ở Nghệ An trắng tay

Thống kê ban đầu của xã An Châu, tỉnh Nghệ An, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng nhanh nên có đến 6 trang trại gà lớn bị thiệt hại nghiêm trọng, hơn 40.000 con gà chết. Trong đó, gia đình ông Nguyễn Văn Sỹ, SN 1984, trú tại xóm 4 có khoảng 20.000 con gà bị chết.

Gia đình anh Sỹ thiệt hại hơn 2.000 con gà.

Từ ngày 28/9, bão số 10 gây mưa to và rất to trên địa bàn xã An Châu. Khu chăn nuôi của gia đình anh Sỹ nằm ở vị trí cao ráo, dễ thoát nước nên ban đầu khá yên tâm. Tuy nhiên, mưa to kéo dài, nước sông dâng cao khiến gia đình người đàn ông này không xoay sở kịp.

"Mất hết rồi. Bao nhiêu vốn liếng tôi đầu tư trang trại gà này. Sáng 29/9, trời mưa xối xả, kéo dài khiến nước dâng cao, ngập trại gà. Chúng tôi không kịp trở tay. Nước dâng đến đâu, gà chết đến đó. Mình đứng nhìn dòng nước nhấn chìm đàn gà mà bất lực không thể cứu nổi", anh Sỹ chia sẻ.

Nhiều chủ trang trại rơi vào cảnh trắng tay khi gà chết hàng loạt.

Số gà thịt bị thiệt hại do lũ được chính quyền địa phương và các đoàn thể kêu gọi nhân dân trong khu vực mua hỗ trợ, nhưng chỉ giải quyết được một phần. Phần còn lại, gia đình anh Sỹ phải làm thịt, cấp đông, cung cấp cho các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Ngoài ra gia đình anh còn phải tiêu hủy hơn 10.000 con gà loại 0,5kg đã chết do lũ. Theo tính toán ban đầu, tổng đàn gà của gia đình trị giá hơn 2 tỷ đồng, chưa kể một khối lượng lớn thức ăn dự trữ đã bị hư hỏng do ngấm nước.

Theo anh Sỹ cơn bão số 5 đã gây thiệt hại phần mái che, tiền gà giống gần 500 triệu đồng, giờ bão số 10 khiến nợ nần lại thêm chồng chất.

Một trang trại trên địa bàn xã An Châu gà chết hàng loạt do mưa ngập.

Theo ông Hoàng Công Trường, Trưởng phòng Kinh tế xã An Châu, cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến chăn nuôi gia cầm trên địa bàn. Thống kê của địa phương cho thấy, mưa lũ đã khiến nhiều hộ chăn nuôi bị thiệt hại nặng, trong đó có 6 hộ chăn nuôi quy mô lớn với tổng đàn gà gần 93.000 con.

Khi xảy ra ngập lụt, UBND xã An Châu đã huy động lực lượng, kêu gọi nhân dân khẩn trương sơ tán gia cầm ra khỏi vùng ngập. Một số gia cầm đã được đưa đến nhà văn hóa xóm nhưng do bị ngấm nước, nhiễm lạnh, khó có thể sống sót. Chính quyền xã và các tổ chức đoàn thể đã vận động nhân dân mua "giải cứu" số gà này nhằm giảm thiệt hại cho các chủ trang trại. UBND An Châu cũng hỗ trợ các hộ chăn nuôi tiêu hủy gia cầm chết, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh có thể phát sinh sau mưa bão.

Không chỉ xã An Châu, nhiều gia trại, trang trại ở các địa phương khác cũng thiệt hại nặng nề. Tại xã Xuân Lâm, trại gà của chị Cao Thị Mai Phương ngập nước, mất điện khiến 1.500 con gà chết ngạt.

Người dân hỗ trợ các chủ trang trại làm thịt gà.

Ở xã Thuần Trung, trại gà của anh Trần Hữu Đức chịu cảnh tốc mái chuồng, nước tràn sâu, 5.000 con gà choai chết sạch. Đàn gà chưa đạt trọng lượng thương phẩm nên không thể tiêu thụ, buộc chủ trại phải tiêu hủy toàn bộ.

Sau mưa bão, nguy cơ dịch bệnh bùng phát rất lớn. Chính quyền và cơ quan thú y khuyến cáo người dân thực hiện ngay 6 bước vệ sinh, khử trùng chuồng trại sau lũ: từ thu gom xác gia cầm, vệ sinh chuồng, phun thuốc tiêu độc đến gia cố chuồng trại, khơi thông cống rãnh, rắc vôi bột khử trùng.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn