Sông Lam Nghệ An mất HLV trưởng tới hết mùa giải

Mới đây, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã họp và quyết định phạt tiền 10 triệu đồng, cấm chỉ đạo 2 trận đối với HLV Văn Sỹ Sơn của CLB Sông Lam Nghệ An.

Ông Sơn bị xác định "có hành vi phản ứng với trọng tài, ban tổ chức giải" khi cùng Sông Lam Nghệ An làm khách trên sân Becamex TP.HCM thuộc vòng 24 hôm 24-5 vừa qua.

HLV Văn Sỹ Sơn bị truất quyền chỉ đạo CLB Sông Lam Nghệ An tại hai lượt cuối V-League 2025/26

Ống kính truyền hình cho thấy HLV Văn Sỹ Sơn không đồng tình việc trọng tài FIFA Lê Vũ Linh cho chủ nhà hưởng phạt đền mà không ra xem lại VAR. Khi thủ môn Cao Văn Bình cản được quả 11m (góp phần giúp Sông Lam Nghệ An thắng 1-0 chung cuộc), ông Sơn mới có hành vi trên.

Với quyết định từ Ban Kỷ luật VFF, Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu hai lượt trận cuối gặp Nam Định (31-5) và PVF-CAND (7-6) mà không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV trưởng Văn Sỹ Sơn.

Hiện đội bóng xứ Nghệ đã trụ hạng thành công khi có 27 điểm, hơn hai đội xếp chót và áp chót bảng từ 7 đến 9 điểm.

Tại vòng 25 tới, ngoài HLV Văn Sỹ Sơn cúng hai cầu thủ khác của Sông Lam Nghệ An là Ngô Văn Lương và Hồ Khắc Ngọc, có 9 cầu thủ phải vắng mặt vì thẻ phạt và án phạt.

Bao gồm: Thái Bá Đạt (PVF-CAND), Bùi Tiến Dụng (Hải Phòng), Nguyễn Trọng Hoàng, Vũ Viết Triều (Hà Tĩnh), Nino, Nata, Đinh Viết Tú (Thể Công Viettel), Vitor (Công an Hà Nội) và Hồ Tấn Tài (Becamex TP.HCM).

Tác giả: Băng Tâm

Nguồn tin: anninhthudo.vn