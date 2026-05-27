Tàu chở 11 người gặp nạn trên biển, cứu được 9 người, 2 người đang mất tích

Chiều 27-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng thông tin các lực lượng chức năng TP Hải Phòng cùng ngư dân vừa cứu hộ thành công 9/11 ngư dân tàu HP 90666 - TS, gặp nạn trên biển.

Trước đó, hồi 7 giờ 47 phút ngày 27-5, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng nhận được báo cáo của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ cho biết tàu HP 90666 - TS từ bến cá Mắt Rồng, phường Nam Triệu (TP Hải Phòng) đi Bạch Long Vĩ lúc 11 giờ 30 phút ngày 26-5, đến 17 giờ 19 phút cùng tàu mất kết nối (tọa độ 20º25'12'N - 107°22'12''E, cách đảo Long Châu khoảng 18 hải lý về hướng đông, cách Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý về hướng tây), nghi bị nạn.

Vào thời điểm này, trên tàu có 11 người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Hải Phòng thông báo cho các đơn vị hiệp đồng và phương tiện dân sự đang hoạt động gần khu vực nghi tàu bị nạn để xác minh, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn.

Chỉ đạo Đồn Biên phòng Cát Bà, Bạch Long Vĩ và Hải đội 2 cơ động lực lượng, phương tiện ra hiện trường; huy động lực lượng, phương tiện đang hoạt động gần khu vực nghi tàu bị nạn để tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng cũng khẩn trương phối hợp, hiệp đồng với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 1, Hải đoàn 38 điều động lực lượng phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn…

Với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, đến thời điểm 13 giờ 45 phút cùng ngày 27-5, các lực lượng chức năng và ngư dân quanh khu vực đã cứu vớt thành công 9/11 người gặp nạn của tàu HP 90666-TS.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động