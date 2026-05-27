Cháy lớn tại công ty nhựa trong khu công nghiệp

Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26-5, lửa bùng phát tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn SYC Green World ở lô N, khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ.

Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều hạt nhựa và các sản phẩm nhựa nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói cao hàng chục mét, bốc mùi khét nồng nặc.

Lửa sau đó lan nhanh do khu vực xung quanh công ty nơi tập kết nhiều bao tải chứa hạt nhựa. Theo một số người dân, thời điểm xảy ra hỏa hoạn có một số tiếng nổ. Nhiều công nhân đang làm việc trong nhà xưởng đã nhanh chóng chạy thoát ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tỉnh Phú Thọ đã huy động nhiều xe chữa cháy, máy xúc cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường để khống chế đám cháy. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy của Hà Nội cũng được điều động phối hợp hỗ trợ chữa cháy ngay trong đêm. Đám cháy lan rộng khiến phần nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông đã bị đổ sập.

Thời điểm xảy ra cháy, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ ngoài trời ở mức cao, kết hợp với sức nóng từ đám cháy làm công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã cố gắng khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các nhà xưởng liền kề. Đến sáng ngày 27-5, đám cháy đã được khống chế.

Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động