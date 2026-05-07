Sông Lam Nghệ An khó giữ chân đội hình bằng... cam kết

Ngay từ thời điểm này, nhiều đội bóng V-League đã rục rịch chuẩn bị cho mùa giải 2026-2027. Gia hạn hợp đồng, tìm kiếm ngoại binh, săn đón cầu thủ nội đều được âm thầm triển khai.

Tuy nhiên với CLB Sông Lam Nghệ An, viễn cảnh phải chia tay gần nửa đội hình đang hiện rõ trước mắt. Vừa lo đua trụ hạng, thầy trò ông Văn Sỹ Sơn vừa chờ tín hiệu tích cực.

Sau nhiều nỗ lực, CLB Sông Lam Nghệ An đã được tỉnh Nghệ An "bảo lãnh" khoản 45 tỉ đồng với VPF và VFF để đủ điều kiện được cấp phép tham dự mùa giải 2026-2027. Còn tiền từ đâu thì chưa biết.

HLV Văn Sỹ Sơn than thở: "Giữ được nhân tài cho đội bóng là nút thắt cho mùa sau. Đến giờ vẫn chưa có hồi âm nào từ lãnh đạo. Các cầu thủ của tôi đang phân vân không biết đi đâu và như thế nào, tương lai có ổn định không?".

Gần một nửa đội hình đội chủ sân Vinh, gồm các cầu thủ "cây nhà lá vườn" sau 25 tuổi, dàn ngoại binh và một Việt kiều đều trong chế độ chờ, nhưng là chờ cơ hội khác nếu Sông Lam Nghệ An không đặt vấn đề.

Nguyên nhân là bởi hết mùa giải 2025-2026, nhà tài trợ Tân Long của Sông Lam Nghệ An sẽ bàn giao lại đội bóng cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An. Vì vậy đội bóng đang cần doanh nghiệp đồng hành và tài trợ cho mùa giải tiếp theo để giữ chân cầu thủ.

Đáng chú ý là tiền đạo ngoại Michael Olaha, người đã gắn bó với Sông Lam Nghệ An từ ngày đầu sang Việt Nam. Anh chơi từ mùa giải 2017-2019 và giai đoạn 2022 đến nay.

Cầu thủ sinh năm 1997 đang được nhiều đội bóng săn đón vì am hiểu bóng đá Việt Nam và sắp có gần 5 năm liên tiếp sống ở Việt Nam và thi đấu ở V-League. Nhiều CLB như Công An TP.HCM hay Ninh Bình đều có thể là điểm đến nếu Olaha rời Sông Lam Nghệ An.

Ngoài ra dàn nội binh sau 25 tuổi của "lò" Nghệ An cũng vào độ chín. Nhưng cũng như các đàn anh đi trước, họ sẽ phải lựa chọn một bên là "cơm áo", một bên là "tình quê".

Lời cam kết 45 tỉ đồng trước mắt giúp Sông Lam Nghệ An có thể đá mùa sau, nhưng ngay hiện tại lại không thể giữ được gần nửa đội hình. Chuyện ở sân Vinh không mới, nó chỉ lặp lại mà thôi.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ