Thanh Hóa chia điểm đầy tiếc nuối trước 10 người của Sông Lam Nghệ An tại V-League

Trận "derby Bắc Trung Bộ" tại vòng 19 V-League 2025-2026 đã khép lại với kịch bản không thể ngờ tới. Dù nắm giữ lợi thế quân số trong hơn một giờ thi đấu và có bàn dẫn trước, Thanh Hóa vẫn phải chấp nhận chia điểm trước một Sông Lam Nghệ An (SLNA) chơi đầy kỷ luật và bản lĩnh.

Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An chia điểm.

Bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ và sự kịch tính của hiệp một

Trận đấu bắt đầu với sự thận trọng từ cả hai phía, nhưng bước ngoặt lớn nhất đã xuất hiện ở phút 31. Sau pha vào bóng nguy hiểm của trung vệ Văn Khánh với Ngọc Mỹ ngay sát vòng cấm, trọng tài Trần Ngọc Ánh đã tham khảo công nghệ VAR và rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của cầu thủ bên phía SLNA.

Việc mất đi trụ cột nơi hàng thủ buộc đội khách phải lùi sâu đội hình để chống đỡ. Ưu thế quân số sớm được Thanh Hóa cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 45+3. Lê Văn Thắng tung cú sút xa đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, đánh bại hoàn toàn thủ thành Cao Văn Bình để đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ngay trước khi bước vào giờ nghỉ.

Bản lĩnh của 10 cầu thủ xứ Nghệ và nỗ lực muộn màng của Thanh Hóa

Bước sang hiệp hai, thay vì sụp đổ, SLNA đã thể hiện tinh thần chiến đấu vô cùng kỷ luật dưới sự chỉ đạo của HLV Văn Sỹ Sơn. Phút 70, từ một tình huống phản công sắc lẹm, Trần Mạnh Quỳnh bứt tốc mạnh mẽ trước khi dứt điểm tinh tế, mang về bàn gỡ hòa 1-1 quý giá trong sự ngỡ ngàng của khán giả tại sân nhà Thanh Hóa.

Trong những phút cuối, Thanh Hóa dồn toàn lực tấn công nhằm tìm kiếm 3 điểm để bứt phá khỏi nhóm nguy hiểm. Dù đã có tình huống đưa bóng trúng xà ngang và liên tục hãm thành, sự xuất sắc của thủ môn Cao Văn Bình cùng hàng thủ SLNA đã đứng vững để bảo toàn tỷ số hòa cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Tác động đến cuộc đua trụ hạng

Trận hòa này khiến Thanh Hóa tiếp tục lún sâu vào khó khăn khi chỉ có 17 điểm sau 19 trận, đứng vị trí thứ 12 và chỉ còn hơn nhóm nguy hiểm 4 điểm. Trong khi đó, SLNA duy trì sự ổn định ở vị trí thứ 8 với 24 điểm, tạo ra khoảng cách an toàn với các đội bóng xếp sau nhờ tinh thần kiên cường trong thế thiếu người.

Thông số trận đấu

Tỷ số chung cuộc: Thanh Hóa 1-1 SLNA

Ghi bàn: Lê Văn Thắng (45+3'), Trần Mạnh Quỳnh (70')

Thẻ phạt: Văn Khánh (Thẻ đỏ - 31')

Vị trí trên BXH: Thanh Hóa (12), SLNA (8)

Tác giả: Tuệ Nhân

Nguồn tin: baolamdong.vn