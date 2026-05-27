Sáp nhập Trường đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vào Trường đại học Hồng Đức

Một góc Trường đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo đó, Trường đại học Hồng Đức có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: HONG DUC UNIVERSITY.

Địa chỉ trụ sở chính: số 565, đường Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Trường đại học Hồng Đức được thành lập theo Quyết định số 797/TTg ngày 24-9-1997 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở sáp nhập ba trường cao đẳng tại Thanh Hóa là: Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật và Cao đẳng Y tế; là trường đại học trong hệ thống giáo dục đại học công lập đào tạo đa ngành, trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường hiện có 24 đơn vị thuộc và trực thuộc, trong đó có 9 khoa đào tạo hệ đại học gồm: Khoa khoa học tự nhiên, Khoa khoa học xã hội, Khoa giáo dục, Khoa giáo dục thể chất, Khoa ngoại ngữ, Khoa lý luận chính trị - luật, Khoa kinh tế - quản trị kinh doanh, Khoa nông - lâm - ngư nghiệp, Khoa kỹ thuật, công nghệ và truyền thông.

Nhà trường hiện có tổng số 701 người (565 viên chức và 136 lao động hợp đồng), trong đó có 195 người có trình độ tiến sĩ (32 người được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư); 345 người có trình độ thạc sĩ.

Nhà trường đang đào tạo 7 ngành trình độ tiến sĩ, 22 ngành trình độ thạc sĩ, 40 ngành trình độ đại học.

Thông tin về Trường đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa: nhà trường được thành lập theo Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ, tiền thân là Trường Văn hóa - Nghệ thuật, đào tạo cán bộ nghiệp vụ văn hóa, nghệ thuật cho tỉnh Thanh Hóa, trở thành trường đại học đa ngành có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch.

Nhà trường có 19 đơn vị trực thuộc trường, trong đó có 8 khoa đào tạo trình độ đại học gồm: Khoa văn hóa - thông tin, Khoa luật và quản lý Nhà nước, Khoa giáo dục mầm non và tiểu học, Khoa âm nhạc, Khoa mỹ thuật, Khoa du lịch, Khoa thể dục - thể thao, Khoa ngoại ngữ - tin học.

Hiện nay nhà trường có tổng số 225 người (143 viên chức và 82 lao động hợp đồng), trong đó có 3 người có học hàm phó giáo sư, 27 người có trình độ tiến sĩ, 42 người đang học nghiên cứu sinh.

Quyết định này của UBND tỉnh Thanh Hóa có hiệu lực từ ngày 25-5-2026, thay thế Quyết định số 827 ngày 25-3-2026 của UBND tỉnh.

Tác giả: Hà Đồng

Nguồn tin: tuoitre.vn